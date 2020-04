Les gens courent des marathons dans leurs minuscules cours et salons

Si vous pensez que courir 26,2 miles est répétitif et ennuyeux dans des circonstances normales, essayez de terminer un marathon dans votre jardin ou en faisant des tours le long de votre terrasse.

James Campbell, un lanceur de javelot écossais, a récemment éliminé un marathon à son 32e anniversaire en courant et en traversant son jardin de 20 pieds. Campbell a diffusé l’événement en direct et a profité de l’occasion pour amasser des fonds pour le National Health Service.

Pendant ce temps, en France, Elisha Nochomovitz, a complété la distance sur sa terrasse-balcon en un temps de 6 heures et 48 minutes. En Chine, Pan Shancu a chuté de 50 km (31 miles) en faisant des tours autour de son appartement.

Avec des courses annulées dans le monde entier et des espaces extérieurs dangereusement surpeuplés, le marathon de l’arrière-cour (ou du salon) devient définitivement une chose. La meilleure partie est que les personnes et les organisations mettent leurs efforts au service de bonnes causes. Samedi, par exemple, les gens formidables derrière irunfar.com organisent l’Opération Inspire Virtual Race, un défi d’une heure pour collecter des fonds pour l’Organisation mondiale de la santé.

Le Personal Peak Quarantine Backyard Ultra figure également au calendrier des courses de ce samedi. Sur le modèle du Big’s Backyard Ultra de Gary Cantrell, les coureurs doivent parcourir une «boucle» de 4,167 milles sur des périodes consécutives d’une heure. Pourquoi 4.167 miles? C’est l’équivalent de 100 miles toutes les 24 heures.

Si cela vous semble difficile, pensez au record de Big Backyard Ultra. Guillaume Calmettes a déjà parcouru 283,335 milles en 2018, dépassant Courtney Dauwalter après 68 tours. La leçon ici est que les humains font des choses incroyables, quelles que soient les circonstances.