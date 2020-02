Les gens deviennent fous de la nouvelle chaussure de Kanye West

Écoutez, il n’y a pas grand-chose dans ce monde qui va me faire enlever mes chaussures et me tenir debout sur un trottoir froid et glacial dans des températures glaciales avec juste des chaussettes.

Mais, apparemment, ces gens ne sont pas moi. La gamme Yeezy de Kanye West abandonne une nouvelle chaussure de basket-ball pendant le week-end des étoiles à Chicago et, ne va pas vous mentir, elle a l’air plutôt bien.

Assez bien, apparemment, que lorsqu’ils offraient la chaussure vendredi dans les rues de Chicago, ces mecs ont pensé que ce serait une bonne idée d’échanger les chaussures sur leurs propres pieds qu’ils portaient ACTUELLEMENT pour eux.

Tout d’abord, il y avait des gens qui couraient après ces camions.

Deuxièmement, ils se tenaient littéralement sur un trottoir froid pour eux. Gardez à l’esprit, fam, qu’il fait littéralement 17 degrés dans le centre-ville de Chicago en ce moment.

Twitter était tout aussi confus que le reste d’entre nous.

Les chaussures sont super, mec. Mais il n’y a pas une seule chaussure sur Terre CE super. Et ce n’est pas comme si elles échangeaient de vieilles chaussures – elles abandonnent les Nike Fear of God 1! Sachez que c’est une chaussure rare et assez chère. Il s’est vendu au détail à 395 $ (!).

Ouais, fam, ils sont sur écoute. Vraiment, j’espère vraiment que la chaussure s’adapte. Parce que sinon? Oui, les pieds gelés tout autour. Sheesh.

.