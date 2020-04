Les gens supplient Joe Buck d’ajouter des commentaires sportifs à leurs sex-tape

Joe Buck est devenu un héros du sport en l’absence de jeux pour commenter intensément, jeu par jeu, les tâches quotidiennes banales.

Et, comme toutes les choses dans ce monde, nous l’avons fait une semaine avant que les gens ne veuillent en faire une chose sexuelle. Buck a déclaré à la radio KMOX à Saint-Louis que depuis que des vidéos ont été publiées sur lui ajoutant des commentaires sportifs aux grillades et aux matchs de football pour enfants, il a reçu des dizaines de demandes pour ajouter sa voix de signature aux vidéos de personnes désossées.

“Ouais, j’ai eu quelques soumissions de la part d’un homme et d’une femme, qui ne semblaient tout simplement pas appropriées pour mettre ma voix à ce stade de ma vie. Peut-être plus tard dans la vie, mais pas maintenant. Je regarde ces vidéos très attentivement et je choisis celles qui me semblent les plus saines. »

Au moins, Buck n’exclut pas un pivot ultérieur de la carrière dans l’annonce du porno, car il est toujours bon de garder vos options de carrière ouvertes.

C’est tout à fait bizarre, et ce n’est absolument pas surprenant. On pourrait s’y attendre dans le meilleur des cas, sans parler d’un moment de l’histoire où tout le monde a trop de temps libre. Personnellement, je ne pouvais pas vraiment penser à une phrase de signature de Joe Buck qui s’appliquait au sexe, alors allumons l’ancienne machine Google.

Cela vérifie.