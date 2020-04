Les GM ont des salles de guerre chez eux et David Gettleman est absurde

La pandémie de coronavirus modifie le projet de la NFL. Il n’y aura pas de rassemblement de propriétaires, entraîneurs, directeurs généraux, scouts et autres membres du personnel de l’équipe. Ce groupe se réunit généralement dans ce qu’on appelle une salle de guerre, où les équipes prennent des décisions provisoires. C’est généralement un processus mouvementé, les équipes de la NFL s’appelant pour faire des offres commerciales. L’équipe qui est au compteur doit prendre une décision, peser les offres commerciales et décider des différentes perspectives au tableau. Mais avec la NFL pratiquant la distanciation sociale, le personnel de l’équipe doit gérer ces défis tout en travaillant séparément.

Cela pourrait constituer un projet intéressant – et encore plus chaotique -. Mais certains directeurs généraux font ce qu’ils peuvent pour se préparer aux rigueurs d’un repêchage virtuel de la NFL. Voici quelques différentes salles de guerre à domicile.

49ers GM John Lynch

Un espace impressionnant et organisé à San Francisco.

Ours GM Ryan Pace

Voici ce que Pace a dit à Bears.com à propos de sa salle de guerre à domicile:

“J’ai essentiellement deux ordinateurs XOS avec des vidéos téléchargées”, a déclaré Pace à ChicagoBears.com. “Mon troisième ordinateur est ma tablette Microsoft Surface sur laquelle je fais tous mes rapports et je peux accéder à notre base de données de dépistage et à toutes nos interviews Skype. Et puis j’ai aussi un iPad. » “Au moment où ce processus se termine, nous aurons réalisé plus de 100 entretiens Skype avec des candidats d’université, d’une durée d’une heure chacun”, a déclaré Pace. «Avec l’incapacité d’avoir les 30 visites à Halas, nous avons fait beaucoup de choses dont je pense qu’au cours des prochaines années, dont nous profiterons.» “Pendant le repêchage, il y aura quelqu’un de l’informatique ici, juste si quelque chose se produit”, a déclaré Pace. “Mais je ne m’attends pas à ça. Nous avons mis en place de nombreux dispositifs de sécurité et de secours et des mesures préventives. “

Chargeurs GM Tom Telesco

L.A.est la ville surveillée, apparemment.

Giants GM David Gettleman

OK, qu’est-ce qu’on fait ici? Il s’agit d’un brouillon virtuel axé sur la technologie et Gettleman travaille avec un ordinateur portable et un classeur. Il ressemble au meme c’est bien. Mais que pouvons-nous attendre de lui. Il peut être l’avant-dernier seulement à Bill Belichick en informatique.

L’entraîneur des chefs Andy Reid

La photo est à 14h30 dans la vidéo.

.