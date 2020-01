Les Grammys complètement chaotiques n’avaient pas d’identité, mais beaucoup de Billie Eilish

Une façon de résumer les Grammys 2020 chaotiques, bâclés, déroutants et interminables, diffusés en direct dimanche soir depuis le Staples Center de Los Angeles, est que Usher a dirigé un medley hommage au prince qui comportait une danse de poteau commémorative légendaire de FKA Twigs, avec toute bonne volonté résultante de la WTF oblitérée par le fait qu’elle ne pouvait pas chanter aussi, au grand désarroi et au grand dam d’Internet.

Une autre façon de résumer les Grammys 2020 est que Tyler, le créateur a donné la meilleure performance – avec Boyz II Men, Charlie Wilson, une armée de clones headbanging et hella pyro – et a également remporté le prix du meilleur album de rap, une classification de genre qu’il a déclaré peu de temps après. un «compliment détourné» et l’équivalent de donner «mon petit cousin… le contrôleur débranché pour qu’il puisse se taire et se sentir bien à ce sujet».

Une autre façon de résumer les Grammys 2020 est qu’ils ont duré six heures. Comme, “Rapper pendant un jam multidisciplinaire all-star avec” I Sing the Body Electric “de Fame en l’honneur du honcho sortant des Grammys Ken Ehrlich à la marque des 210 minutes”.

Mais la meilleure façon de résumer les Grammys 2020 est que le phénomène des adolescents Billie Eilish a balayé les quatre catégories principales, mais les Grammys eux-mêmes se sentaient toujours désespérément désuets, une institution archaïque et de plus en plus peu fiable dont la crise d’identité est maintenant une guerre civile à part entière sur scène et dans les coulisses. Quelle nuit. Quel bordel. Il s’est passé des trucs radieux; des choses complètement absurdes se sont produites; sans aucun doute, la pire performance de la série de récompenses que j’ai jamais vue dans ma vie s’est produite. La seule conclusion cohérente à tirer est que la cohérence a été entièrement abandonnée; les plus grands gagnants de la soirée ont doublé en tant qu’humains les plus sceptiques du bâtiment.

De plus, ils ont mal orthographié le nom de Ric Ocasek lors de la section In Memoriam. Cela explique une partie de ma salinité, mais certainement pas tout.

Le plus grand choc de la soirée Grammy pourrait être qu’une personne l’a définitivement gagnée. Lizzo, Lil Nas X et Eilish ont mené la liste des nominations chaotique-bonne et ont constitué un mouvement de jeunesse légitime pour une remise de prix qui en avait vraiment besoin. (Lil Nas X, convoquant chaque artiste pour orner un remix de «Old Town Road» sauf pour Young Thug, a apporté une tournure plus joyeuse à l’anarchie Tyler-esque à sa performance, qu’il a couronnée en sortant Actual Nas.) L’argent intelligent était sur une répartition calculée de la richesse, du point de vue de la statue, avec peut-être une victoire majeure pour le célèbre antagoniste Ken Ehrlich Ariana Grande.

Mais au lieu de cela, Eilish, votre meilleur nouvel artiste dans un domaine ridiculement encombré, a dominé: «Bad Guy» a remporté à la fois le record de l’année (pour la production) et la chanson de l’année (pour l’écriture de chansons), avec When We All Fall Asleep, Where Do Nous allons? prenant l’album de l’année. Son frère Finneas a également remporté le prix du producteur de l’année, non classique, et l’a rejoint sur le podium pour une série de discours de plus en plus incrédules. Comment a-t-elle tout pris, demandez-vous?

“Je vous en prie, ne soyez pas moi. S’il vous plaît.”

Billie Eilish étant vraiment dégoûtée par son propre succès est l’une des choses les plus hilarantes que j’aie jamais vues lors d’une grande remise de prix. #Grammys pic.twitter.com/A7iSCVta2N

– Joey Nolfi (@joeynolfi) 27 janvier 2020

Pour toute la grandeur du choc futur d’Eilish, qui ne fait confiance à personne de moins de 20 ans, elle est, à sa manière terrifiante, une chérie classique des Grammy, ses chansons trompeusement simples et durables, son attrait post-millénaire anarchique juste assez facile pour tous ces boomers Grammy à saisir. Ils peuvent au moins se féliciter d’avoir compris qu’ils ne l’obtiennent pas. Le coup dur sur cette émission de récompense est qu’elle force chaque artiste, peu importe sa jeunesse et son caractère pionnier et bruyant, à se mettre en mode de balles douloureuses, pour mieux transmettre Serious Musicianship, mieux pour rappeler à tout le monde Adele. Pour sa propre performance, alors, Eilish a consciencieusement couronné «When the Party’s Over» une ballade assez douloureuse qui se trouve être également la meilleure chanson de When We All Fall Asleep, alors voilà, peut-être que ce balayage a toujours été censé être. Elle n’est l’idée de personne d’un artiste Grammy typique, mais elle pourrait bien s’enfoncer dans ce moule.

Les Grammys, quant à eux, sont en chute libre institutionnelle. Neil Portnow, le PDG de longue date de l’Académie de l’enregistrement, mieux connu pour avoir dit aux artistes féminines sous-représentées de «se renforcer» si elles voulaient plus de représentation, a finalement démissionné en 2019. Son remplaçant, Deborah Dugan, a duré cinq mois et a été démis de ses fonctions juste 10 jours avant la cérémonie du dimanche soir, peu de temps après avoir produit une note de service interne alléguant «des irrégularités de vote, une mauvaise gestion financière, des projets de loi« exorbitants et inutiles »et des conflits d’intérêts impliquant des membres du conseil d’administration, du comité exécutif et des avocats extérieurs de l’académie», comme The New Le York Times a tenté de le résumer. Dugan a répondu en déposant une plainte de 44 pages auprès de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi, accusant un avocat de la Recording Academy de harcèlement sexuel; la plainte mentionne également une accusation de viol portée par un artiste contre Portnow lui-même.

Mais une catastrophe encore plus immédiate planait sur la cérémonie de dimanche: la mort de Kobe Bryant. “Ce soir, c’est pour Kobe!” Beugla Lizzo, donnant le coup d’envoi de l’émission en entassant à la bombe “Cuz I Love You” (un belter voyante et sympathique aux Grammy) dans “Truth Hurts”, une gambade torride mais pas trop torride, même si elle a couronné le tout en déclarant: “Bienvenue aux Grammys, salope!” (Lizzo a remporté le prix de la meilleure performance solo pop pour “Truth Hurts” mais aurait pu passer une soirée bien plus longue.)

L’animatrice de retour, Alicia Keys, a un caractère délicat et idéal pour un deuil public de style Grammy, chantant «Il est si difficile de dire au revoir» aux côtés de Boyz II Men en l’honneur de Kobe au lieu d’un monologue d’ouverture prolongé, bien qu’elle soit bientôt revenue à bricoler au piano et prononcer un discours bref, pointu, mais juste assez vague sur la semaine bizarre que cela a été pour tout le monde. (“C’est une nouvelle décennie. Il est temps pour la nouveauté. Et nous refusons l’énergie négative. Nous refusons les anciens systèmes. Vous me sentez là-dessus?”)

La débâcle de trois heures et plus qui s’est déroulée à partir de là pourrait être divisée en performances qui avaient du sens dans un contexte post-Kobe (voir Tyler le tyran né à Los Angeles ou DJ Khaled menant un somptueux hommage à Nipsey Hussle) et des performances qui n’ont pas fait sens dans n’importe quel contexte. Ce n’était pas le moment pour les Jonas Brothers ou un duo Blake Shelton – Gwen Stefani ou la ballade douloureuse de Camila Cabello à propos de son père; Aerosmith et Run-D.M.C., Quant à eux, se sont à nouveau réunis pour leur 10 000e passage de «Walk This Way», qui a doublé comme, en effet, la pire chose que j’aie jamais entendue lors d’une cérémonie de remise de prix, jamais. Chaque personne sur scène était dans une clé différente. Ce que je préfère chez Post Malone, c’est qu’il n’était pas impliqué.

Ajoutez des chansons durables et floues de l’Academy Recording Academy, comme le rockeur de blues Gary Clark Jr.et le polymathe R&B H.E.R., tous deux des artistes passionnés mais jamais plus visibles que sur Grammy Night. Ajoutez le retour triomphal de Demi Lovato, en lançant une ballade douloureuse à propulsion nucléaire appelée «Anyone» qui présentait le chant le plus vulnérable et le plus puissant de quiconque toute la nuit. Bonnie Raitt a chanté «Angel From Montgomery» pour honorer John Prine; la fusionniste de flamenco rad Rosalía a pris la même scène que la survivante de rad country Tanya Tucker. Les heures semblaient s’écouler entre les principales récompenses; les cascades allaient du bizarrement délicieux (Ozzy et Sharon Osbourne, bâclant presque tous les noms d’artistes lors de la présentation de la meilleure performance rap / chantée) au tout simplement bizarre. (Je n’arrive toujours pas à croire que toute la chose «Je chante le corps électrique» s’est produite.)

Étant donné Kobe, et étant donné les conflits internes monumentaux des Grammy, et étant donné le choc croissant alors qu’Eilish s’éloignait de tout, de l’humeur et du thème, et le point de tout cela a changé violemment toutes les cinq minutes. Quelque part autour de l’heure 3, Alicia Keys elle-même a chanté une nouvelle mélodie amicale aux Grammy appelée “Underdog”, la terminant sur son piano sur une minuscule plate-forme surélevée, comme si elle montait au ciel et emportait tout ce que ce prix signifiait sa. Ce que les Grammys veulent dire maintenant, à l’avenir, sera largement déterminé par les mois de calamités totales à venir. Ce que Music’s Biggest Night avait à offrir en particulier cette nuit était bien trop de tout.