Les grandes conséquences de l’annulation du tournoi

En l’absence d’officialisation – elle devrait être annoncée ce mercredi – Wimbledon sera également annulée en raison de la pandémie actuelle de coronavirus. Ce serait le premier Grand Chelem à être affecté par son annulation par COVID-19, puisque Roland Garros l’a esquivé et a choisi de reporter le différend du tournoi parisien de mai-juin à septembre au lieu de dire au revoir jusqu’en 2021. Nous analysons les conséquences de l’annulation du Grand Chelem anglais.

La décision officielle sera annoncée ce mercredi par les organisateurs de Wimbledon. Cependant, le vice-président de la Fédération allemande de tennis, Dirk Hordoff, et plus tard l’agence . ont pris pour acquis que le Grand Chelem anglais n’aura pas lieu en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Malgré la ferme intention des organisateurs de célébrer l’un des tournois les plus traditionnels du monde du tennis, la difficulté du moment ainsi que le handicap que le surface sur laquelle le tournoi est joué a rendu pratiquement impossible de reporter l’événement à d’autres dates – en raison de l’humidité et du manque de lumière.

Ce sera alors la onzième fois que Wimbledon, un tournoi qui a commencé en 1877, n’est pas célébré. À des occasions précédentes, cela était dû à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, alors que c’est maintenant le coronavirus qui a privé les joueurs de tennis et les fans de profiter de l’un des tournois les plus remarquables du calendrier. Une annulation qui signifiera pertes millionnaires dans un tournoi C’est une véritable machine à gagner de l’argent grâce aux droits d’émission, mais aussi à toutes les activités de merchandising et commerciales et de loisirs qui s’y déroulent.

L’annulation de Wimbledon signifiera pour l’instant que Novak Djokovic ne pourra pas défendre la couronne remportée l’an dernier à la cathédrale et que Nadal dit au revoir à l’une des options les plus proches pour regagner le numéro un en défendant moins de points que le Serbe à Londres. Les conséquences sportives réelles de l’annulation restent à voir, car L’ATP a annoncé qu’elle gèlerait le classement des points jusqu’au 7 juin et “jusqu’à nouvel ordre”. La non-contestation du Grand Chelem anglais représenterait un nouveau scénario et l’ATP devrait se prononcer à nouveau sur ses conséquences et cela pourrait même conduire à la fin de la saison précédente compte tenu de l’impossibilité de jouer les tournois.