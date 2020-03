Les grands bénéficiaires du report

L’UEFA a officialisé la décision de reporter le Championnat d’Europe à l’été 2021. C’est une décision motivée par la crise des coronavirus qui frappe si mal le Vieux Continent et quittera le monde du football sans l’un des grands événements de l’été.

Cependant, certains footballeurs «célèbrent» le report de l’Eurocopa en raison des grandes difficultés qu’ils ont dû arriver en bon état en raison de leurs blessures. En voici quelques uns.

Marco Asensio

Le 24 juillet dernier, lors du duel amical de pré-saison contre Arsenal, les Baléares le ligament croisé antérieur et le ménisque externe de son genou gauche étaient déchirés. Après la blessure, son obsession a toujours été d’être à la disposition de Luis Enrique pour l’Euro Cup.

Asensio respire, bien qu’il continuera à essayer d’être prêt dès que possible afin qu’il puisse aider son équipe à la fin de la saison. C’est plus, la pause de la ligue due au coronavirus pourrait lui permettre d’être dans plus de matchs que lui et Madrid ne l’avaient prévu. Vous êtes dans la dernière phase de votre rétablissement.

Paul Pogba

Le français a une épreuve cette saison. Il n’a joué que huit matchs et n’a plus joué depuis le 2 janvier, date à laquelle il s’est blessé à la cheville. C’est probablement le plus grand bénéficiaire du report de la Coupe Euro.

Reste à savoir s’il jouera la Coupe Euro l’été prochain de l’année 2021, toujours dans la discipline de Manchester United, bien que Solskjær a déclaré qu’il était convaincu qu’il continuerait la saison prochaine à Old Trafford.

Harry kane

Attaquant de Tottenham il a été blessé le premier jour de l’année dans le match de championnat contre Southampton et il a été contraint de subir une intervention chirurgicale après avoir subi une déchirure aux ischio-jambiers. Il avait toujours été confiant quant à sa participation à l’Euro Cup, même s’il aurait pu arriver sans être dans sa meilleure forme physique.

Eden Hazard

Le Belge est sévèrement puni pour ses blessures lors de sa première année au Real Madrid. Il est le capitaine et le meilleur joueur de Belgique, donc le report de la Coupe Euro est une bonne nouvelle pour lui et son équipe nationale.

Il a subi une intervention chirurgicale pour une blessure au péroné de la jambe droite et il aurait pu avoir du mal à arriver dans les meilleures conditions possibles pour l’Eurocup.

Ousmane Dembélé

L’ailier de Barcelone n’a pas pu jouer la Coupe d’Europe. Le tendon proximal de son biceps fémoral droit a été complètement rompu, et il ne jouera plus un match pour le Barça avant la saison suivante. Dembélé «célèbre» le report du championnat international, bien que les blessures musculaires sont devenues une habitude depuis que l’ancien Borussia Dortmund s’est retrouvé au Can Barça.

Ils ne sont pas les seuls blessés à apprécier le report de l’Eurocup: Depay, Zaniolo, Yazici, entre autres, ils ont également eu de graves problèmes pour se rendre au plus grand événement de football de l’année.

Dans l’équipe espagnole, la décision de l’UEFA de déplacer l’Eurocopa l’année prochaine cela donnera à Luis Enrique plus de marge pour résoudre ses doutes dans les positions où il avait plus de doutes, comme le compagnon de Sergio Ramos, l’attaquant ou le gardien de but.