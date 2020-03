Les grands clubs font don de 20 millions à des équipes en difficulté dans la compétition pour le coronavirus

La crise économique qui a provoqué le coronavirus a affecté de manière significative plusieurs clubs en Allemagne. Conscient de cela, le Bayern Munichle Borussia Dortmundle Leipzig et le Bayer Leverkusen Ils ont promu une belle initiative par laquelle ils feront un don 20 millions euros de leurs revenus aux équipes de Bundesliga et de 2.Bundesliga afin qu’elles puissent faire face à la situation.

Cet argent proviendra des charges que ces quatre clubs, qui ont participé à l’édition actuelle de la Ligue des champions, devraient recevoir pour les droits de télévision. Les fonds seront réservés aux équipes ayant «difficultés causées par la pandémie de coronavirus“

“Cette campagne souligne que la solidarité en Bundesliga et en Bundesliga 2 n’est pas qu’une question de mots. La DFL, représentant tous les clubs, est très reconnaissante aux quatre participants de la Ligue des champions », a expliqué Christian Seifert, porte-parole de la DFL.

La solidarité des équipes et des joueurs de Bundesliga

Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern Munich, a déclaré à cet égard: “Avec les trois autres participants de la Ligue des champions, nous voulons montrer notre solidarité à tous les clubs des première et deuxième divisions. de la Bundesliga. En ces temps difficiles, il est important que les épaules les plus fortes soutiennent les plus faibles. Avec cela, nous voulons aussi montrer que le football est uni en ce moment ».

Il convient de noter que les footballeurs du Bayern Munich, ainsi que les joueurs du Borussia Mönchengladbach, du Borussia Dortmund, du Werder Bremen ou de Schalke 04Ils ont montré leur solidarité en acceptant de réduire leurs salaires pour aider leurs clubs respectifs. De plus, il y a des footballeurs comme Lewandowski qui ont fait don d’un million d’euros de leur poche pour lutter contre le coronavirus.