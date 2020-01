Les Grizzlies attaquent les Lakers et les Clippers

Andre Iguodala joue techniquement pour les Grizzlies de Memphis, mais vous ne seriez pas en mesure de dire si vous ne faisiez pas attention.

Il est à plat cette saison depuis que les Warriors l’ont échangé à Memphis après que Kevin Durant ait plongé et soit allé aux Nets cet été. Il a fait une tournée de livres, a fait un peu de travail dans le domaine de la technologie et a mené quelques interviews.

Mais maintenant, il a enfin recommencé à parler de basket-ball. Vendredi, Iguodala a rendu visite à First Take pour parler de ce qu’il faisait et de l’état de la NBA.

Depuis qu’il a été échangé à Memphis, il est l’un des noms qui ont toujours été liés aux Lakers et aux Clippers – deux des équipes au sommet de l’Ouest.

Le problème est qu’il est actuellement dans une impasse avec les Grizzlies, qui peuvent soit le racheter, soit l’échanger.

Iguodala gagne 17,2 millions de dollars cette saison et a déclaré qu’il ne serait pas racheté pour moins, mais les Grizzlies refusent de racheter son accord avec un prix aussi élevé.

Pendant ce temps, le trader est difficile à cause de l’argent qu’il gagne. Quelle que soit l’équipe qui lui échange, il doit renvoyer une somme similaire aux Grizzlies. Cela signifie qu’ils envoient un joueur avec un gros contrat ou qu’ils regroupent un certain nombre de transactions plus petites pour un montant approprié. Quoi qu’il en soit, l’équipe perd de la profondeur, il est donc difficile de voir un échange se produire.

Alors, quand ils ont demandé à Iguodala pour quelle équipe il voulait jouer, au lieu de faire un choix, il les a tous deux décomposés par leurs forces.

«C’est choisir ton poison. Je veux dire, vous savez, en termes de possession de poison et de pouvoir tirer de la manière que vous voulez contre votre adversaire. »

Homme intelligent. Il est préférable de jouer cela diplomatiquement pour lui à ce stade – il n’a toujours aucune idée de l’endroit où il va finir. Mais la première chose est la première. Sortez cet homme de Memphis, DÈS QUE POSSIBLE.

