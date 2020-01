Les hauts voleurs de Premier League Leicester dépassent Brentford, sous-effectif, pour réserver une place au cinquième tour de la FA Cup

Le but de Kelechi Iheanacho à la quatrième minute a suffi pour sceller la place de Leicester au cinquième tour de la FA Cup avec une victoire 1-0 contre les poursuivants de la promotion du Championnat Brentford samedi.

Le joueur de 23 ans, qui a inscrit sept buts et récolté trois mentions d’aide en 12 matchs avec les Foxes cette saison, a terminé un brillant coup d’équipe en tirant à bout portant dans les premières étapes de Griffin Park.

Le but de Kelechi Iheanacho était la différence entre les deux camps à Griffin Park

La prochaine étape pour les Foxes est une demi-finale retour de la Coupe Carabao contre Aston Villa et ils y entrent après avoir reposé la plupart de leurs habitués pour cet affrontement.

Thomas Frank a également effectué divers changements avec Brentford lors de la ligue contre les rivaux des éliminatoires Nottingham Forest mardi et a vu son jeune XI se débattre tôt avant de pousser la tenue de Premier League jusqu’au bout.

Au total, 18 changements ont été apportés par les deux clubs – neuf chacun – mais cela n’a pas refroidi les esprits des supporters locaux, qui ont bouclé une interprétation de Hey Jude par les Beatles avant le coup d’envoi.

Vardy était absent avec une blessure au fessier alors Iheanacho l’a remplacé à l’avant et il a mis Ayoze Perez au but dans les 20 secondes, mais un superbe dégagement de Luka Racic a stoppé un certain premier match avec Luke Daniels arrondi par le numéro 17 de Leicester.

Ce fut un bref répit pour Brentford car à la quatrième minute, la percée s’est produite à la suite d’un mouvement habile.

Dennis Praet a eu trop d’espace au milieu de terrain et a produit un ballon de fond exquis à travers le sol pour James Justin et il a croisé Iheanacho pour ouvrir le score avec son septième but de la saison.

Les hommes de Thomas Frank se sont battus vaillamment contre la Premier League

Cela aurait pu être deux pour l’adjoint de Vardy avec un quart d’heure, mais Daniels a réussi à bloquer bien avant que Brentford ne se crée une opportunité une minute plus tard.

Jan Zamburek a trouvé Emiliano Marcondes à l’intérieur de la zone et pourtant le héros de la victoire au troisième tour contre Stoke n’a pu tirer que dans le filet latéral.

Brentford a été stimulé par la chance et a produit un autre excellent mouvement à la 20e minute avec Dru Yearwood impliqué, mais Halil Dervisouglu s’est recroquevillé après un jeu de jambes soigné et l’ouverture prometteuse avait été gaspillée.

La jeune équipe de Frank, avec six joueurs âgés de 20 ans ou moins, a respecté ses principes de jouer à l’arrière bien que la menace de Leicester leur ait rappelé lorsque Perez a été brillamment refusé par Daniels juste avant la mi-temps et que Marc Albrighton a repris le rebond.

L’un des habitués de Brentford, Kamohelo Mokotjo, a été contraint de quitter avec une blessure à la pause et remplacé par son compatriote partant habituel Josh Dasilva.

Ce sont les joueurs marginaux qui ont presque façonné l’égalisation avec 62 au compteur, mais les boiseries ont sauvé Leicester.

Marcondes a fouetté une croix délicieuse, à laquelle Dervisouglu a eu la moindre touche et pourtant il a vu son effort frapper le poteau et Christian Fuchs a réussi à éliminer le danger au poteau arrière.

Le remplacement d’Iheanacho avec 22 minutes à faire à Griffin Park a mis en évidence la priorité des Foxes cette semaine étant le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao à Aston Villa mardi.

Le milieu de terrain Kiernan Dewsbury-Hall a été présenté à sa place, avec Rodgers désireux que son équipe voie les échanges finaux sans aucune crainte.

Il n’a pas obtenu son souhait avec le corner de Marcondes qui a trouvé Racic et le défenseur qui volaient vers le but, mais heureusement pour les visiteurs, Danny Ward a produit une main forte pour renverser l’effort.

Le dernier lancer de dés de Frank consistait à faire jouer Bryan Mbeumo, 11 buts, et il a trouvé le filet, mais il a été correctement jugé hors-jeu et Griffin Park a fait ses adieux à la FA Cup après une défaite 1-0 contre Leicester, avec Brentford devrait emménager dans son nouveau stade cet été.

