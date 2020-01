Les Hispaniques ont battu la Slovénie et joueront la finale contre la Croatie (34-32)

Les Hispaniques se sont imposés à la Slovénie 34-32 et certifient ainsi leur passe à la finale de l’Européen 2020. Les hommes de Jordi Ribera ont signé un match très sérieux et remporté une victoire qui permettra de défendre le titre face à la Croatie dans le match décisif.

Après le classement épique de la Croatie pour la finale européenne il ne restait qu’une place pour le grand match du championnat. Il a été contesté par les Hispaniques et la Slovénie, deux des favoris pour remporter le titre. L’Espagne est arrivée invaincue en demi-finale comme le premier de son groupe du tour principal, tandis que les Slovènes étaient tombés avec la Hongrie et la Norvège.

Les hommes de Jordi Ribera ont commencé le match comme les 10 minutes avant la Croatie. Les Hispaniques se sont vu refuser un but et il a fallu 5 minutes pour ouvrir la boîte grâce à un but de Raúl Entrerríos. Quelques secondes plus tard, le Barcelone vole une balle aux Slovènes et Gideon Guardiola finit par mettre le 2-2 sur le tableau de bord.

Plus ou moins jusqu’à la 20e minute, une égalité a été maintenue continuer dans l’électronique jusqu’à Les Slovènes ont pris des risques dans leurs attaques et les Hispaniques n’ont pas pardonné. Raúl Entrerríos et Ángel Fernández ont réussi à mettre un différence de quatre buts en profitant des erreurs des rivaux. Même ainsi, cette différence aurait été difficile à réaliser sans les arrêts de Gonzalo Pérez de Vargas, les trois buts et les passes décisives de Dani Sarmiento ou le changement de défense 5: 1.

Blessure hispanique

Alex Dujshebaev a également échoué. Le Kielce a signé un brillant Européen et ils n’allaient pas intimider les défenseurs slovènes, peu importe combien ils mesuraient deux mètres et dépassaient les 100 kilos. Avec le 20-15 favorable aux Hispaniques, le klaxon a été entendu à Stockholm et en Espagne, il a pris un si gros avantage grâce aux neuf défaites des Slovènes.

Avec la reprise Les Hispaniques sont restés solides en défense et efficaces en attaque, de même que les Slovènes ont continué de manquer des passes dans les derniers mètres. Cela a profité à Aleix Gómez et Viran Morros, qui ont donné des ailes à l’équipe espagnole, tout comme un joueur qui mérite une mention spéciale pour le grand match qu’il a signé: Ángel Fernández.

Un petit oiseau

Si le choc d’Ángel Fernández a été remarquable, le -MVP de Raúl Entrerríos du match n’était pas loin derrière, qui a continué d’écraser l’objectif rival, bien que le partiel au premier trimestre de la seconde moitié ait été pour la Slovénie. Pourtant, les Hispaniques étaient toujours au-dessus du tableau de bord en quatre buts, en bonne voie pour une victoire et une passe finale travaillante. Et les minutes se sont écoulées tandis que la différence persistait et rapprochait l’Espagne de la troisième finale consécutive d’un Européen.

Avec 32-28, il est entré dans les cinq dernières minutes du match. Les Hispaniques avaient le jeu où ils voulaient et n’avaient qu’à l’endurer et le tuer, mais dans ce sport, il souffre toujours. Deux échecs offensifs ont permis à la Slovénie de s’approcher dans un but avec 16 secondes à un avis passif, mais Álex Dujshebaev, auteur des deux derniers buts, semblait quitter le match à 34-32 et donner la dernière passe à la leur avec une crise cardiaque fin en Espagne.