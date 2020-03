les histoires les plus drôles de talkSPORT sur ce qui aurait été le 85e anniversaire du manager

Y a-t-il quelqu’un dans l’histoire du football anglais qui a raconté des histoires plus brillantes à leur sujet que Brian Clough?

L’ancien entraîneur légendaire de Derby, Nottingham Forest et Leeds United, décédé en 2004, aurait fêté son 85e anniversaire samedi.

Brian Clough et son bras droit Peter Taylor

C’est pourquoi talkSPORT.com a parcouru nos archives pour découvrir certains des contes de Cloughie qui mettent le mieux en évidence son style de gestion non conventionnel, mais absolument génial.

Vous en avez peut-être oublié certains, certains vous viennent à l’esprit chaque fois que vous pensez à lui, mais ils sont tous absolument hilarants.

Un personnage unique et définitivement manqué. Merci pour les souvenirs, Cloughie.

Sa gestion de l’homme était célèbre, mais il pouvait être brutal

Stuart Pearce partage la brillante histoire de Brian Clough de ses jours à Nottingham Forest

pundit talkSPORT et ancien défenseur de l’Angleterre Stuart Pearce a joué sous Clough pendant huit saisons à Forest, sept en tant que capitaine, donc sait tout sur ses merveilleuses manières.

Mais il pourrait également être brutal, comme l’a découvert Dave Currie, nouveau signataire, peu de temps après son arrivée au City Ground.

“Je vais vous raconter une belle histoire”, a déclaré jeudi Psycho, l’hôte de talkSPORT, Jim White.

«Nous avons signé un gars appelé Dave Currie de Barnsley pour 650 000 £ un été et nous étions environ trois semaines avant la saison.

«Maintenant, Dave n’était au club que depuis trois semaines et nous sommes allés jouer à Derby dans un match amical.

«Nous étions assis sur le terrain de baseball, et quand Cloughie était dans le vestiaire, personne n’a dit un mot, donc tous les joueurs étaient assis environ dix minutes avant de sortir jouer.

“Et il a regardé Dave Currie dans le vestiaire, l’a regardé droit dans les yeux et a dit:” Vous êtes-vous déjà trouvé une maison Dave? “

“Dave a dit:” Non, pas encore patron “.

“” Ne vous embêtez pas, fils “, est allé Cloughie.

“Après trois semaines au club, il avait décidé” il n’est pas pour moi “.

“Cloughie était merveilleux comme ça, pour être juste.”

Quand Clough a été battu par Leeds à la signature de Gary McAllister

McAllister a passé six ans avec Leeds, et a également passé du temps en tant que directeur du club Elland Road

Nous savons tous que Clough et Leeds n’étaient pas exactement un match fait au paradis…

Il semble donc que le boss était plutôt ennuyé lorsque l’une des cibles de transfert lors de son deuxième sort en charge de Forest a choisi de rejoindre les Blancs à la place.

“C’était un mauvais timing”, a déclaré Gary McAllister au magazine Four Four Two en 2016 au sujet de sa décision de déménager à Elland Road.

«Avec le recul, j’aurais adoré jouer sous Clough en sa pompe, mais j’avais des options et je sentais que Leeds était mieux adapté.

“Brian n’a pas été impressionné quand j’ai dit que j’allais à Leeds.”

Clough «terrifiait» Vinnie Jones… puis fracasse son ghetto blaster

Clough n’a pas bien aimé le choix de musique de Wimbledon au City Ground

Peu de gens font peur au footballeur devenu Hollywood Hardman Jones, mais il tremblait apparemment dans ses bottes après une rencontre en colère avec Cloughie.

Le gardien de but Mark Crossley était dans le vestiaire alors que tout se déroulait alors que Forest affrontait le gang fou de Wimbledon…

«Nous avons joué à Wimbledon à domicile, je m’en souviens, et c’était la première équipe à venir avec un ghetto blaster.

“Vinnie est entré avec lui sur son f ****** épaule, comme, et vous pouvez le voir [Clough] pense “qu’est-ce que c’est que cette merde?”

«Il est arrêté et il est allé‘ Hilly, Hilly ’à Alan Hill. “Voulez-vous aller frapper à la porte de leur f ***** vestiaire et leur demander de baisser cette f ****** musique?”

“Alors Alan Hill descend et il frappe à la porte et Vinnie Jones ouvre la porte, le capitaine de Wimbledon, et il est resté là dans une paire de feuillets. Comme f ****** grognant à Alan Hill comme.

“J’ai toujours senti qu’il ne m’aimait pas … mais j’ai accroché à chaque mot qu’il a dit – Stuart Pearce se souvient de travailler avec Brian Clough

«Et Alan Hill est parti« écoute Vinnie, ça te dérangerait de baisser la musique? Notre gaffer n’aime pas ça. “Alors Vinnie est allé” ouais, ouais, pas de problème “.

«Alors il refuse et Alan Hill retourne au vestiaire. Bien sûr, que se passe-t-il? Ils le font encore plus f *****.

“Cela se produit à nouveau, donc la troisième fois qu’il [Clough] se lève et il f ****** marche dans le couloir, frappe à la porte.

“Il ouvre la porte, Vinnie, il [Clough] se promène dans leur vestiaire – et cela est 10 à trois en passant – prend le ghetto blaster, le casse et dit «Maintenant, joue ta f ****** musique Wimbledon». Nous avons f ****** battu les 4-1, comme.

«Quand je suis allé jouer pour le Pays de Galles et que j’ai rencontré Vinnie, Vinnie m’a raconté cette histoire, tu vois.

“Même Crazy Gang ne lui a rien dit!”

Ultimatum de fer brisé de Cloughie

“J’ai toujours senti qu’il ne m’aimait pas particulièrement, mais il m’a accepté” – Stuart Pearce

Clough était un génie de la gestion, mais ses compétences en gestion de l’homme étaient… peu orthodoxes.

Qui d’autre que Cloughie réussirait à garder les pieds d’un joueur star sur le sol en utilisant un fer cassé?

Regardez la vidéo ci-dessous pour l’histoire complète…

Bien que ce ne soit pas sur talkSPORT, nous ne pouvions pas terminer cette pièce des «meilleurs morceaux» sans publier cette vidéo de sa classique diffusion en direct avec l’ennemi juré Don Revie.

Les fans du film Damned United vont adorer ça. Mettez la bouilloire, faites une tasse de thé et savourez…

