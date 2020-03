Les huit meilleurs agents libres défensifs de la classe 2020 de la NFL

L’agence gratuite de la NFL est à nos portes. La semaine dernière, j’ai examiné le mouvement de QB sans précédent qui pourrait se dérouler ce printemps et creusé dans les meilleurs joueurs offensifs qui frappent le marché. Aujourd’hui, nous examinons longuement les meilleurs joueurs défensifs prêts à entrer en agence libre. Avec plusieurs jeunes passeurs de laissez-passer et des joueurs de couverture vraiment élitistes qui arrivent sur le marché, nous allons certainement voir des chiffres massifs cette semaine. Plongeons-nous.

Chris Jones, IDL

Rapport de dépistage: Jones est l’un des joueurs défensifs les plus percutants de la NFL. Arrêt complet. Il a récolté 24,5 sacs au cours des deux dernières années, et au cours de ces deux saisons, il a terminé deuxième derrière Aaron Donald, sous la pression totale des joueurs de ligne défensive intérieure. À 6 pieds 6 pouces, Jones est énorme pour un tacle défensif, et il choque constamment les gardes avec sa longueur. Jones a un mouvement de bras dévastateur qu’il utilise sur des monteurs de lignes offensifs plus courts et mal équipés, mais sa domination vient de plus que sa taille. Il utilise ses mains extrêmement bien pour un grand homme, et son meilleur coup de pointe pourrait être le coup à deux mains qu’il utilise pour déséquilibrer les monteurs de lignes lors de leur coup de poing initial. Après que Jones ait pénétré, il fait preuve d’une grande flexibilité, se pliant habilement vers le quart-arrière et terminant les jeux.

Jones appartient au groupe des défenseurs juste en dessous des gars comme Donald, Khalil Mack et Bobby Wagner, et je m’attends à ce qu’il soit compensé comme ça cet intersaison. Au moment d’écrire ces lignes, les Chiefs n’avaient pas giflé Jones avec le tag de franchise, mais ils pourraient devoir le faire si les parties ne pouvaient pas définir une extension avant la date limite du tag de lundi. Kansas City a un espace limité en 2020, mais il y a beaucoup de mouvements à la disposition de l’équipe qui pourraient garder Jones à long terme, surtout maintenant que la nouvelle CBA est en place. Si les Chiefs décident qu’il ne serait pas prudent de dresser deux rushers de passes de 20 millions de dollars (Frank Clark étant l’autre) avec un accord de Patrick Mahomes qui bouleverse le marché, Jones irait chercher Kansas City une tonne sur le marché commercial. Le Pro Bowler, âgé de 25 ans, vaut au moins un choix de première ronde. Avec des offres coûteuses pour Clark, Tyrann Mathieu, Sammy Watkins (pour l’instant) et Eric Fisher déjà dans les livres, le directeur général Brett Veach pourrait décider qu’un choix à fort tirant d’eau à prix contrôlé est plus précieux pour les chefs à long terme.

Lieux d’atterrissage possibles: Colts, géants

Indy dispose de l’espace pour être un acteur majeur pour plusieurs des meilleurs agents libres du plateau. Les Colts sont généralement une équipe à faibles dépenses qui n’a pas les liquidités pour être trop agressif sur le marché, mais Jones remplit une position de besoin et pourrait être leur seul objectif de gros billet sur la défense. Jones comblerait également un trou pour les Giants s’ils décidaient de ne pas retenir Leonard Williams. Le directeur général David Gettleman aime les monteurs de lignes intérieurs, et Jones est le rare plaqueur défensif qui mérite l’adulation de Gettleman.

Mise à jour: Kansas City a utilisé son étiquette de franchise sur Jones lundi.

Byron Jones, CB

Rapport de dépistage: Patauger dans une agence libre de la NFL est généralement une excursion dans des eaux infestées de requins. Les gars qui arrivent sur le marché y arrivent parce que l’organisation, le front office et / ou les coachs qui les connaissent le mieux décident qu’ils ne valent pas la peine d’être retenus. Les joueurs ont généralement recours à l’agence libre pour une raison, et cette raison conduit souvent les remords de l’acheteur pour toute nouvelle équipe qui cherche un accord monstre. Mais Byron Jones fait exception à cette règle. Les Cowboys ne laissent pas Jones marcher parce qu’ils le veulent, mais parce qu’ils n’ont tout simplement aucun recours pour le garder. Au cours des six derniers mois, les Cowboys ont distribué des extensions à La’el Collins, Jaylon Smith et Ezekiel Elliott. Ils doivent encore trouver de nouveaux accords pour Dak Prescott et Amari Cooper. Dallas n’a tout simplement pas l’argent pour retenir Jones, et sa perte sera le gain d’une autre équipe.

Depuis qu’il a déménagé à plein temps dans un cornerback extérieur en 2018, Jones s’est épanoui. Son ensemble de compétences s’intégrait parfaitement au schéma inspiré par Seattle de l’ancien coordinateur du jeu de passes Kris Richard. Jones est un athlète ridicule, et ses capacités physiques étaient pleinement visibles dans le système des Cowboys. Quand Jones est invité à tourner et à courir avec un récepteur dans la couverture 3, il est l’un des meilleurs virages de la NFL. Il a une couverture fluide, une excellente vitesse de récupération et sait comment utiliser la touche à son avantage. Jones peut parfois avoir des difficultés lorsqu’on lui demande de jouer dans l’espace ou de rester avec des récepteurs rapides sur des itinéraires de rupture, mais il conviendrait parfaitement à une équipe qui joue beaucoup de couverture unique et lui permettrait de rester près de la frontière. Le marché du cornerback est resté relativement stagnant pendant des années, mais Jones a l’occasion de changer cela cette semaine. Avec plusieurs offres sur la table, il peut surpasser le contrat de 75 millions de dollars sur cinq ans que Xavien Howard a obtenu des Dolphins au printemps dernier.

Lieux d’atterrissage possibles: Eagles, Broncos

Cela ressemble à une union entre Jones et les Eagles. La situation de cornerback de Philadelphie est brutale. Malgré tout le projet de capital que le vice-président exécutif du personnel des joueurs, Howie Roseman, a injecté dans le poste ces dernières années, Philly pourrait toujours utiliser une mise à niveau aux deux endroits extérieurs. Les Eagles utilisent principalement des tenues de sécurité simples pour la défense du coordinateur Jim Schwartz; Jones a excellé dans ces looks avec Dallas au cours des deux dernières saisons. L’intégration dans le programme de Denver ne serait pas aussi transparente, mais les Broncos perdent Chris Harris Jr. en agence libre, et Vic Fangio pourrait utiliser des renforts au secondaire.

Anthony Harris, S

Rapport de dépistage: Regarder Harris passer d’une sauvegarde inconnue à un joueur de calibre All-Pro au cours des deux dernières saisons a été un vrai régal. Harris n’a eu que huit départs en carrière à son nom au cours de ses trois premières saisons, mais depuis qu’il a pris la relève pour Andrew Sendejo blessé au milieu de la saison 2018, il a été parmi les meilleures sécurités du football. Il a terminé à égalité en tête de la ligue avec six interceptions la saison dernière, et bien que certains de ces choix aient été marqués par des passes inclinées, le chiffre d’affaires de Harris n’est pas un hasard. Il semble toujours être autour du ballon. Jouant la moitié profonde dans les looks de sécurité partagée du Minnesota, Harris a constamment montré son impressionnante gamme et sa capacité à couvrir le sol. Sa reconnaissance d’itinéraire est apparente sur bande, et il utilise cette conscience pour faire des pauses rapides et décisives sur le ballon. Peut-être plus impressionnant, cependant, est la façon dont Harris effectue les ajustements en temps réel en fonction des yeux d’un quart-arrière ou de la manière dont une certaine combinaison de parcours se déroule. C’est un défenseur intelligent, varié et instinctif qui serait un ajout utile à presque tous les secondaires de la ligue.

Harris frappe le marché, en partie, parce qu’il s’est faufilé dans le Minnesota. Les Vikings font généralement un excellent travail en planifiant leur stratégie de plafonnement des années à l’avance, en réservant des fonds aux joueurs locaux et en adaptant de manière créative plus de gars en deuxième contrat à leurs livres que la plupart des autres équipes. Mais en tant qu’ancien remplaçant, Harris ne faisait pas partie de ces plans. Même après avoir coupé Xavier Rhodes et Linval Joseph la semaine dernière, les Vikings ne disposent que d’environ 15 millions de dollars d’espace projeté. Le Minnesota n’aime pas convertir les salaires des joueurs en bonus de signature pour créer de l’espace supplémentaire et pousser l’argent mort possible sur d’autres années, ce qui signifie que Harris va probablement frapper le marché. En tant qu’ancien agent libre non repêché qui ne démarre que depuis une saison et demie, il n’a peut-être pas la reconnaissance du nom ou le pedigree que des gars comme Landon Collins et Tyrann Mathieu ont fait lorsqu’ils ont réinitialisé le marché de la sécurité la saison dernière, mais compte tenu de la façon dont il est joué au cours des deux dernières années, il vaut un salaire considérable.

Lieux d’atterrissage possibles: Raiders, Saints

Les Raiders ont un trou flagrant face au choix de première ronde de 2019, Johnathan Abram, et Harris se sentirait à l’aise dans leur plan. Le coordinateur défensif d’Oakland, Paul Guenther, a passé six saisons à s’entraîner avec Mike Zimmer à Cincinnati et a finalement pris la relève en tant que coordinateur défensif des Bengals lorsque Zimmer a été embauché par les Vikings en 2014. Le recours à un look de sécurité partagée à Oakland permettrait à Harris de s’installer dans un rôle similaire. à celui qu’il a rempli au Minnesota. L’ajustement à la Nouvelle-Orléans n’est pas tout à fait aussi évident, mais Vonn Bell devrait frapper l’agence libre et Harris se marierait bien avec la star en herbe Marcus Williams.

Chris Harris Jr., CB

Rapport de dépistage: Au cours de ses neuf saisons avec les Broncos, Harris s’est imposé comme le cornerback préféré du nerd du football. Alors que les équipes de la ligue déplaçaient leurs défenses de base vers des packs de nickel, il est devenu le visage de la révolution des coins de machines à sous. Avant que Harris ne vienne sur la scène, les gars de la machine à sous avaient été ridiculisés comme un «non. Cornerback de 3 ”, mais il a prouvé la valeur d’un type de capot supérieur qui pouvait se déplacer en douceur à l’intérieur et à l’extérieur selon la situation. À son apogée, Harris ne ressemblait à aucun autre demi de coin. Personne dans le football n’a une meilleure idée de la position. Sa rapidité dans les zones courtes lui permet de rester avec de grands coureurs de route hors de la fente, mais il est également capable de correspondre avec un vrai non. 1 option à l’extérieur. Dans la perfection d’Antonio Brown, Harris lui a toujours donné plus de problèmes de couverture masculine que quiconque, et quand j’ai demandé à Keenan Allen l’été dernier quel coin lui avait causé le plus de problèmes dans sa carrière, Harris était le premier nom sorti de sa bouche.

Harris vient de connaître la pire saison de sa brillante carrière, mais cela ne devrait pas dissuader les équipes qui ont besoin d’aide dans les coins. Sous Vic Fangio, Harris a passé sa première saison dans un rôle de coin de coin extérieur à temps plein, et il était clair pendant la majeure partie de l’année qu’il n’était pas content d’une équipe intermédiaire des Broncos. Il aura 31 ans au début de la saison prochaine, mais il a encore beaucoup à offrir à un concurrent qui a besoin à la fois d’un coin de qualité et d’une grande présence dans les vestiaires.

Lieux d’atterrissage possibles: Texans, Eagles

Harris aux Texans est l’un de mes couples d’agents libres préférés dans toute cette classe. Même après la signature de Bradley Roby pour une prolongation de 36 millions de dollars sur trois ans dimanche, Houston doit encore ajouter un cornerback et Bill O’Brien dispose de beaucoup de casquettes pour amener Harris à bord. Avec la présence de vétérans Johnathan Joseph après neuf saisons avec la franchise, Harris comblerait également un vide de leadership dans la salle du coin. Il correspond à tout ce que les Texans pourraient souhaiter à plusieurs niveaux.

Jadeveon Clowney, Edge

Rapport de dépistage: Considérez-moi comme un converti de Clowney. J’ai eu du mal à évaluer l’ancien non. 1 choix tout au long de sa carrière dans la NFL. Clowney ne joue pas comme le genre de rusher de bord que je voudrais généralement dans mon équipe. Il n’a pas beaucoup de coups pressés à faire; il n’utilise pas particulièrement bien ses mains; il ne plie pas le coin; son style est tout sauf traditionnel. Pourtant, le gars fait encore une tonne de pièces. Il peut le faire d’une manière différente, mais Clowney détruit juste la merde. Lorsqu’il est en bonne santé, il pourrait être le joueur de ligne défensif le plus doué physiquement de toute la ligue. Ses mouvements sont difficiles à expliquer pour les monteurs de lignes offensifs. Certaines techniques et certains schémas qui fonctionnent contre presque tous les autres joueurs de la ligue ne peuvent tout simplement pas expliquer la puissance et l’éclatement de Clowney. Lorsque les équipes le laissent débloqué lors de balayages de jets, de pistes extérieures ou d’écrans, elles le font à leurs risques et périls. La conception du jeu peut l’exiger, mais traiter Clowney comme vous traiteriez les autres défenseurs est un jeu risqué.

Les meilleurs jeux de Clowney – à la fois contre la course et la passe – viennent quand il s’élance dans un tacle offensif. Aucun défenseur de pointe dans la ligue n’est plus dangereux sur ces mouvements. Lorsque Clowney fait son premier pas à l’intérieur, il explose latéralement. Il est étonnant de voir combien de joueurs de ligne offensifs, même les meilleurs, sont surpris par la vitesse à laquelle il passe d’un écart à l’autre. Le souci, cependant, est que ceux qui se précipitent à l’intérieur sont son seul mouvement. Sur une base par claquement, Clowney a terminé au 45e rang des briseurs de passes les plus perturbateurs de la ligue la saison dernière, selon Pro Football Focus. Il a également terminé avec le 12e pourcentage d’arrêts de course parmi les défenseurs de pointe. Ce sont des chiffres solides! Et ils reflètent le genre d’impact que Clowney a eu sur sa carrière lorsqu’il était en bonne santé. Mais je ne suis pas sûr que la production justifie un accord haut de gamme.

Clowney est un jeu éclaboussant qui attend de se produire, mais bas après bas, ses contributions en tant que défenseur des passes ne se comparent pas aux meilleurs défenseurs de pointe du football. L’équipe qui signe Clowney devra l’utiliser sur beaucoup de rebondissements et de cascades pour maximiser sa capacité de changement de direction, et j’aimerais voir un coordinateur défensif essayer de le mettre à l’intérieur pour profiter des gardes plus lents en tête-à-tête -un. Mais même le schéma parfait aurait du mal à transformer Clowney en un accélérateur de passes d’une valeur de 20 millions de dollars par an. Son nom et son statut de brouillon lui feront gagner énormément ce printemps, mais je me méfierais de le lui donner.

Lieux d’atterrissage possibles: Cardinaux, Colts

L’Arizona a besoin d’une injection de talent défensif, et avec Chandler Jones rôtissant des plaqués offensifs de l’autre côté, Clowney n’aurait pas à supporter la charge comme le non de l’équipe. 1 passe rusher. Les Cardinals ont besoin de quelqu’un qui fait juste des jeux, et Clowney correspond à ce projet de loi. Le directeur général Steve Keim a déjà alloué une partie de son argent d’agent libre au plaqueur gauche D.J. Humphries, mais l’Arizona a suffisamment de place pour la casquette (et, pour la première fois depuis un certain temps, peut-être assez d’argent) pour être un joueur de la première vague d’agence libre.

Cory Littleton, LB

Rapport de dépistage: Le jeu de Cory Littleton a été conçu pour la NFL moderne. L’ancien agent libre non repêché de 26 ans est sans doute le meilleur secondeur de couverture de toute la ligue. À 228 livres, Littleton est un peu sous-dimensionné, et ses numéros de test à la moissonneuse-batteuse en 2016 n’ont impressionné personne. Mais il est la preuve que vous n’avez pas besoin d’être un athlète explosif pour avoir une bonne couverture. Littleton était excellent contre la passe la saison dernière, totalisant deux interceptions et neuf passes défendues, mais sa bande de 2018 est beaucoup plus amusante. C’était sa première saison en tant que partant, et c’était hilarant de regarder équipe après équipe essayer de profiter de lui. Trois des 16 ruptures de passes de Littleton cette saison (saison régulière et séries éliminatoires combinées) sont survenues dans des ensembles vides conçus pour le mettre en tête-à-tête avec un retour dans l’espace. Il a facilement fermé les pentes à Ezekiel Elliott et David Johnson, a contrôlé Mike Davis avec désinvolture et a collé avec Devontae Booker sur une route angulaire hors de la fente.

Littleton est si bon en couverture qu’il oblige les coordinateurs offensifs à changer leur compréhension de ce qu’est un décalage. Lorsque Littleton est sur le terrain, un demi offensif contre un secondeur n’est plus un avantage offensif. Mon jeu préféré de Littleton à partir de 2019 a eu lieu lors de la semaine 16 contre les 49ers. Avec San Francisco profondément dans le territoire des Rams, les Niners ont essayé de trouver George Kittle sur un concept de zone rouge populaire qui a la fin serrée sur une route de croisement avant de se rendre verticalement dans la zone finale. Littleton fait un travail magistral pour reconnaître l’itinéraire, s’ajuster en temps réel et lever les mains à la dernière seconde pour repousser le ballon. Comme ces clichés contre Elliott et Johnson, ce design Niners est censé être un décalage – et un touché – pour la meilleure fin serrée de la ligue. Contre Littleton, c’est une inachèvement.

Regarder un gars comme Littleton marcher en agence libre serait un coup dur pour les Rams, mais il était difficile de tenir compte financièrement d’un agent libre non repêché qui a fait irruption sur la scène il y a deux ans. Cette équipe a déjà Jared Goff, Aaron Donald, Brandin Cooks et Todd Gurley liés à d’énormes contrats – avec une extension de mise en marché pour Jalen Ramsey à l’horizon. Payer Littleton alors qu’il y a plusieurs trous à combler le long de la ligne offensive serait difficile à rationaliser.

Lieux d’atterrissage possibles: Emballeurs, géants

Les Packers ont besoin d’un afflux de compétences de couverture dans leur corps de secondeurs depuis des années. Littleton aiderait à transformer l’intégralité de la défense contre les passes de Green Bay et améliorerait encore les gars comme Darnell Savage et Adrian Amos. Les Giants ont un besoin similaire. Littleton est le gars que Dave Gettleman pensait qu’il obtenait quand il a échangé pour Alec Ogletree en 2018.

Shaquil Barrett, Edge

Rapport de dépistage: Barrett a été la meilleure signature de l’intersaison 2019, et ce n’était pas particulièrement serré. Après une course de cinq ans solide mais peu spectaculaire avec les Broncos, l’ancien agent libre non repêché a signé un contrat d’un an de 5 millions de dollars pour prouver qu’il avait conclu un accord avec Tampa Bay au printemps dernier, puis a joué comme l’un des meilleurs joueurs défensifs du football. Barrett a mené la NFL avec 19,5 sacs et ses 81 pressions, ce qui a égalé T.J. Watt pour le quatrième plus haut total de la ligue – sauvegarder ce nombre. Quand j’ai allumé la cassette de Barrett de l’année dernière, je m’attendais à percer quelques trous dans ce sac criard et à repartir en pensant que lui donner un accord de mise sur le marché basé sur une année de production serait une erreur. Mais après avoir regardé une poignée de matchs, je suis reparti plus impressionné par son jeu.

Il était une terreur absolue qui a explosé la saison dernière. Son virage alors qu’il tourne le coin est un truc de manuel, et sa flexibilité rend difficile pour les tacles offensifs de même parfois mettre la main sur lui. Cela m’a honnêtement rappelé un autre non. 58 qui était le coéquipier de Barrett: Von Miller. Je sais que c’est un grand éloge, mais la saison dernière, Barrett a joué le poste exactement comme vous l’enseigneriez. Il a montré une excellente rafale, a bien utilisé ses mains et a montré une variété de mouvements. Les joueurs ont obtenu des offres plus importantes que Barrett ne le fera probablement pour en faire moins. Selon ce qui se passe avec Jameis Winston, je pense que la décision la plus intelligente que Tampa Bay pourrait faire serait d’utiliser l’étiquette de franchise sur Barrett et de voir ce qu’il fait cette saison. Même s’il a une autre grande année, la régression suggère qu’il ne frappera plus 19,5 sacs. Le garder sur la liste permettrait aux Bucs de voir si 2019 était une valeur aberrante tout en leur donnant également une chance de négocier avec lui la prochaine intersaison lorsque sa valeur n’est pas à un niveau record.

Lieux d’atterrissage possibles: Titans, Jets

Le Tennessee pourrait utiliser un vrai non. Un passe-partout pour le jumeler avec le choix de deuxième ronde de 2018 Harold Landry, et le plan des Titans permettrait à Barrett de jouer debout où il est à l’aise. Après avoir signé Ryan Tannehill pour un nouveau contrat à couper le souffle dimanche, les Titans ont clairement indiqué qu’ils cherchaient à gagner en ce moment, et Barrett ajouterait quelques dents à un talentueux quatre avant. Les Jets vont être sur le marché pour un pass rusher jusqu’à la fin des temps. La malédiction de John Abraham hante toujours cette équipe. Ils n’ont pas trouvé un véritable facteur de différence à la pointe depuis plus d’une décennie.

Mise à jour: Tampa Bay a utilisé son étiquette de franchise sur Barrett lundi.

Arik Armstead, DL

Rapport de dépistage: Appeler Armstead une déception au cours de ses quatre premières saisons peut être un peu dur, mais au cours de ses 46 premiers matchs, l’ancien choix du premier tour n’a compté que neuf sacs et 29 coups sûrs. Une partie du problème était l’ancien schéma défensif des Niners, qui demandait à la partie défensive de 6 pieds 7 pouces de jouer un style de lecture et de réaction qui limitait sa production de passes précipitées. Tout a changé la saison dernière lorsque San Francisco a embauché Kris Kocurek comme nouvel entraîneur de la ligne défensive. Kocurek est un disciple de l’ancien entraîneur de la ligne défensive des Titans et des Lions, Jim Washburn, dont le plan met l’accent sur un état d’esprit offensif qui encourage les joueurs à récupérer le quart-arrière. Lorsque j’ai parlé avec Kocurek au Super Bowl cette année, il m’a dit que personne dans la salle de la ligne défensive n’avait adopté la nouvelle approche plus rapidement qu’Armstead. Ce changement de système a fait d’Armstead un joueur entièrement différent, car il a terminé avec plus de sacs (10) en 2019 qu’il n’en avait enregistré pendant toute sa carrière.

Ressembler à un géant autour des autres joueurs de la NFL n’est pas facile, mais d’une manière ou d’une autre, Armstead réussit. À 6 pieds 7 pouces et 292 livres, il est l’un des joueurs les plus imposants de la ligue. Quand je l’ai vu en personne pendant les séries éliminatoires cette année, j’ai même eu du mal à mesurer sa taille. La saison dernière, Armstead a pu libérer ce cadre pour la première fois. Il est assez grand et fort pour intimider complètement les tacles sur le bord et assez vite pour tourmenter les gardes à l’intérieur. Peu de joueurs peuvent rebondir entre un tacle défensif et une extrémité défensive et ne pas manquer un battement. Dimanche soir, Jason La Canfora de CBS Sports a rapporté que les Niners et Armstead faisaient des progrès significatifs sur un accord à long terme qui le garderait à San Francisco, ce qui semble être un jeu intelligent des deux côtés. Le système des Niners est le meilleur endroit pour Armstead, et sa polyvalence aide à débloquer les gars le reste de la ligne profonde et talentueuse de San Francisco.

Lieux d’atterrissage possibles: Seahawks, Jets

Si Seattle ne ramène pas Clowney, Armstead serait une pièce mobile le long du front défensif qui pourrait donner aux Seahawks le jus de course qui leur manquait la saison dernière. Pete Carroll a toujours été disposé à utiliser des gars à l’intérieur et à l’extérieur, et il est l’un des rares entraîneurs à l’extérieur de San Francisco qui pourrait tirer le meilleur parti des talents d’Armstead. Cela étant dit, je m’attends à ce qu’il soit de retour avec les Niners.