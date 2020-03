Les images montrent Eddie Hearn disant à Mikey Garcia d’appeler Manny Pacquiao et Errol Spence après la victoire de Jessie Vargas

Eddie Hearn orchestre une grande partie de ce qui se passe dans la boxe de nos jours.

Le promoteur britannique a d’importants contrats avec Sky Sports pour organiser des événements au Royaume-Uni, ainsi que DAZN pour faire de même en Amérique et sur plusieurs autres marchés plus petits.

Lors de sa dernière exposition aux États-Unis, la dernière acquisition majeure de Hearn, Mikey Garcia, a confié à Jessie Vargas le sommet d’une carte fantastique au Texas.

Ensuite, après le combat, ils ont mis un plan en action.

Les images de la chaîne YouTube de Matchroom (9 minutes 40 secondes après la vidéo ci-dessous) montrent le promoteur s’approchant du combattant sur le ring après la victoire.

Il lui a dit: “Tu devrais dire dans l’interview que tu veux Pacquiao puis Errol Spence.”

Garcia a hoché la tête, puis a déclaré dans son interview: «Je suis prêt à revenir avec les meilleurs. J’adorerais avoir l’opportunité de combattre Manny Pacquiao ou un match revanche avec Errol Spence. »

Le joueur de 32 ans a l’intention de devenir un champion du monde de cinq poids en réclamant une ceinture de poids welter, mais a été largement battu par le champion IBF Spence lors de sa première tentative l’année dernière.

Bien qu’il veuille affronter Spence à nouveau, Garcia a d’abord les yeux rivés sur le champion WBA Pacquiao pour un combat potentiel qui a été présenté comme possible pour le 11 juillet en Arabie saoudite.

