“Les indépendants sont désavantagés, le gouvernement aurait pu prendre d’autres mesures”

Paquito Navarro, numéro un dans le monde du World Padel Tour, a assisté à OKDIARIO pour expliquer comment vit l’internement. Le Sevillian était très fier que les gens sortent à 20 ans pour applaudir les toilettes, et souligne que les vrais héros de ce pays ne sont pas les athlètes mais plutôt “ceux qui sauvent des vies et ceux qui risquent leur vie pour vous pendant que vous êtes chez vous”. En outre, il a expliqué le gâchis généré après avoir été censuré par une chaîne de télévision pour avoir critiqué le gouvernement et analysé les possibilités du paddle-tennis pour terminer la saison, si nécessaire, à huis clos.

Question.- Tout d’abord: comment vivez-vous cette situation d’isolement?

Réponse.– La chose la plus importante est la santé, c’est bien. Le mien et moi sommes en bonne santé. Heureusement, nous n’avons rien eu de si proche, mais j’avoue que les derniers jours, les dernières semaines m’ont fait long. Au début, vous restez à la maison, vous vous redécouvrez, vous faites de nouvelles choses… mais j’avoue que cela prend du temps.

Q.- Nous vous avons vu faire un tournoi de maison en maison

R.- Voyons comment cela se termine. Espérons que cela se termine le plus tôt possible, mais surtout que le nombre de personnes décédées diminuera le plus tôt possible.

Q.- Comment entraînez-vous un joueur de paddle dans votre maison?

R.- Thème technique et pelle peu ou rien. Je peux utiliser ma pelle pour faire une volée contre une volée ou faire quelque chose, mais rien d’autre. J’habite dans un appartement où l’espace est très limité. Je me place devant la télé et frappe, écart, j’ai un vélo stationnaire et heureusement je peux faire un vélo, un tapis, des poids. Je ne peux pas obtenir plus que ce que j’obtiens, et j’obtiens, brûle toutes les calories que j’aimerais. En fait, ne pas brûler autant de calories la journée est assez étrange, alors j’ai du mal à dormir, je vais hors saison … c’est bizarre. Lorsque vous menez une telle vie physiquement active, arrêter brusquement est difficile

Q.- Quand tout cela est terminé, combien de temps pensez-vous qu’il faudra pour mettre le point en forme?

R.- Nous allons sûrement devoir faire une mini pré-saison parce que le toucher de la pelle et la finesse avec laquelle vous jouez quand vous êtes en haute compétition nous l’avons perdu. Nous avons passé un mois et demi sans toucher à une pelle ou à une balle. Bien sûr, il y aura une mini pré-saison. Nous essaierons de ne pas repartir de zéro, de faire quelque chose de physique et de prendre soin de notre alimentation pour ne pas devenir une balle. Je calcule que nous devrons avoir au moins trois semaines de pré-saison pour nous remettre au diapason.

Q.- Vous ennuyez-vous beaucoup sans le paddle-tennis?

R.- J’avoue qu’au début non pas parce que j’ai passé beaucoup de temps à peindre, regarder des séries, jouer au rami (jeu de société), je peins avec ma copine … Je ne manque pas de temps. Maintenant, je reconnais que je manque cette compétition, les voyages, le paddle-tennis, l’entraînement, la routine, l’adrénaline d’un match de demi-finale, une finale, le premier tour … oui ça me manque, ça me manque beaucoup, Je suis avec une raquette de padel que vous ne voyez pas.

Q.- Votre tweet sur le quota de freelances de mars a beaucoup parlé.

R.- Si je suis honnête, je ne voulais pas être une nouvelle à cause de cela. Je l’avoue, je suis andalou, de sang chaud et je me suis un peu réchauffé. En tant que travailleur indépendant et contribuable dans mon propre pays, j’ai le droit d’avoir une opinion sur quelque chose si cela ne me semble pas tout à fait juste. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai donné mon avis sur les travailleurs indépendants, qui je pense en ce moment sont un groupe clairement désavantagé dans toute cette situation – la santé mise à part, la santé avant tout. Je pense que des mesures auraient pu être prises pour les aider. Je voulais encore moins entrer dans un gâchis et moins politique, que je suis «Paquito a la palita», peu politique.

Q.- Mais dans le cas des indépendants, vous savez de quoi vous parlez.

R.- En tant que pigiste que je suis et contributeur à l’État que je suis, je me suis vu avec mon plein droit de plainte, ce qui bien sûr, vous dites “ ok mais Paquito, les joueurs professionnels ne sont pas mauvais ” … Bien sûr, il y aura toujours des gens pires que vous et toujours d’avoir des cas qui sont pires que moi. En ce qui me concerne, je suis un chanceux du groupe. Non seulement pour moi mais pour l’ensemble du groupe, je pense que maintenant plus que jamais ils ont besoin d’aide. Quant à l’économie, elle peut être l’un des secteurs les plus touchés, avec le tourisme, la restauration, l’hôtellerie … il faut les soutenir. Je ne suis pas un expert en économie, j’ai l’ADE, je ne suis pas un expert mais je pense que ce sont eux qui auront le pire moment.

Q.- Quel gâchis quand vous avez rapporté que vous aviez été censuré pour avoir critiqué le gouvernement.

R.- En fait, je pense qu’ils l’ont compris comme une critique du gouvernement. Je ne sais pas si c’était de la censure ou non. Je viens de le mentionner comme un fait curieux. Je viens de mettre ce tweet, quelques minutes avant qu’ils ne me contactent pour faire une vidéo en direct et le lendemain, ces mêmes personnes qui m’ont demandé de faire la vidéo en direct m’ont critiqué. C’était très étrange pour moi, je pensais que ce putain de macho, quelle coïncidence ». Tout le monde a le droit, comme moi, de se plaindre, que ma vidéo ne semble pas correcte et de la critiquer, mais il semblait un peu faux que le même groupe qui m’a critiqué le matin même m’ait demandé de le faire en live. En tant qu’Andalou que je suis, je me suis réchauffé (rires).

Q – Lima a répondu que “le virus va disparaître, d’autres choses je ne pense pas”, pensez-vous que cette crise aura des conséquences néfastes sur le gouvernement?

R.- Lima est un bon compagnon, si je saute d’un pont, il tombe derrière. Tout comme ceux du paddle-tennis, on s’en va à mort. Je n’attendais pas moins de mon partenaire (rires). Je pense que quiconque avait été au pouvoir aurait été facturé. C’est la plus grande crise que cette génération ait connue. Il y a quelque chose que je reconnais, c’est qu’il doit être très difficile d’être au gouvernement en ce moment, quel que soit le parti que vous êtes. Une critique constructive doit être faite, les erreurs qui peuvent avoir été commises et construites doivent être supposées. Nous pouvons plus ou moins être d’accord. Serez-vous facturé? Bien sûr, comme tout gouvernement qui était au pouvoir en ce moment. Je suis d’accord que ce sont des moments très compliqués. Je ne pense pas qu’ils prennent des mesures de mauvaise foi avec celle qui tombe et en profite, mais il est vrai qu’il existe des mesures qui peuvent être prises d’une manière ou d’une autre et l’important est de faire avancer ce dossier et qu’il y a le moins de morts possible. Nous sommes tous d’accord là-dessus.

Q.- Pensez-vous qu’ils auraient dû prendre des mesures pour que les athlètes professionnels puissent s’entraîner?

R.- Il est très difficile de déterminer qui peut et qui ne peut pas, car s’ils nous laissent s’entraîner, ils devraient laisser beaucoup de gens travailler. Où est la limite de qui peut et qui ne peut pas? Dans ce cas, ils s’en sortent bien, ils se couvrent le dos et ils disent que la chose la plus cohérente est que personne n’y va, tout le monde est confiné jusqu’à ce que la situation soit maîtrisée. Alors je le prends. Je ne ressens aucune injustice parce que je dois rester à la maison. Je ne pense pas que ce soit injuste pour les athlètes à cet égard.

Q.- Sur le plan économique, il s’agit d’une crise très forte… comment l’Espagne s’en sortira-t-elle?

R.- Comme tous les pays, nous serons touchés. En fait, la bourse souffre, l’économie souffre, le nombre de chômeurs souffre. J’insiste, tout gouvernement au pouvoir allait avoir cette crise, plus ou moins accentuée, mais il allait l’avoir. L’Espagne va souffrir. Les Chinois produisent beaucoup, les États-Unis sont la plus grande base scientifique au monde. Ils exportent tous mais l’Espagne vit beaucoup du tourisme et je pense que nous allons l’accuser surtout. En tant que bonne société de travail et de lutte que nous sommes, ce n’est pas la pire étape que l’Espagne ait traversée, malgré le fait qu’il s’agisse d’une crise terrible. Nous avons eu une guerre civile, la grippe espagnole. Nous avons eu des catastrophes similaires, nous avons pris de l’avance et cette fois, nous en ressortirons.

Q.- Il est le fils d’un médecin et d’une infirmière, que lui disent-ils de la crise sanitaire?

R.- Ils me parlent de la tragédie qui se passe dans les hôpitaux. Il n’y a pas longtemps, un de ses collègues est décédé et ils sont touchés. Ils ne disent rien parce qu’ils sont déjà à la retraite et ce n’est pas à leur tour de réclamer quoi que ce soit, mais je suis fier qu’aujourd’hui ils partent à 20 ans et ils reconnaissent toutes les forces de santé et de sécurité de face à aujourd’hui et ils sont en danger. Je suis fier qu’ils aient cette reconnaissance. Espérons que vous ne serez pas laissés seuls sous les applaudissements tant que la détention durera, si demain les mesures nécessaires sont prises pour qu’elles soient valorisées comme il se doit. Je l’ai toujours commenté quand ils me disent ‘Paquito j’adore comment tu joues, je t’admire’… cette idolâtrie que les athlètes ont, nous faisons des choses difficiles, mais je pense que les choses difficiles sauvent des vies, c’est risquer votre vie pour vous pendant que vous vous êtes chez vous, tout comme la police, les pompiers et beaucoup de professions qui ne les idolâtrent pas, qui n’apparaissent pas dans l’actualité et qui sont les vrais héros de ce pays.

Q.- Avez-vous une idée du moment où ils pourront de nouveau concourir?

R.- Nous n’en avons aucune idée. Premièrement, nous ne savons pas combien de temps cela durera, deuxièmement nous ne savons pas dans quelles conditions nous pourrons revenir, c’est-à-dire si les clubs de paddle seront ouverts et quand. Il y a ensuite une troisième question qui est, au cas où tout s’ouvre, les événements sportifs vont-ils décoller? Est-ce que ça va être à huis clos? Est-ce que ça va être une porte ouverte avec des restrictions? Dans le cas où il doit être à huis clos, le World Padel Tour aura-t-il la capacité de le faire à huis clos avec les coûts que cela implique? Je ne saurais pas répondre à la question mais il faudra trouver des solutions pour que la pagaie, avec tout ce qui a été réalisé jusqu’à cette année qui n’a pas été petit, tout ce qui a grandi et qui a été exponentiellement ait été affecté mais je suis sûr que non va mourir. D’une manière ou d’une autre, nous réussirons tous.

Q.- Entre streaming et matchs télévisés, il y aura une solution…

R.- C’est une idée. Si vous devez jouer à huis clos, je ne pense pas que ce soit mal de le diffuser via le streaming. Tout le monde verrait normal que le World Padel Tour impose des frais symboliques pas très élevés pour couvrir les coûts de streaming, le paiement du modèle, les prix, le coût de l’assemblage. Maintenant, il serait justifié que si nous commençons à jouer à huis clos et à la télévision, ils facturent une somme modique pour le streaming.

Q.- Pouvez-vous imaginer terminer la saison en jouant sans public?

R.- Je ne voudrais rien. L’essence de tout sport professionnel est le public, c’est l’environnement. Dans la pagaie, il y a une atmosphère formidable. Bien sûr, dans d’autres sports, il y a une bonne ambiance, mais sur le paddle-tennis, un stade a été réalisé l’année dernière, si je ne me trompe pas, de 12 000 personnes à Barcelone. C’était déjà levé. Ce n’est pas un sport comme le football et le tennis mais c’est un sport respectable. Jouer à huis clos serait très triste, mais si c’est la seule solution pour faire avancer le circuit afin qu’il y ait un classement et une compétition, nous devons tous ici porter nos épaules et faire notre part.

Q.- La vérité est que la saison n’aurait pas pu mieux commencer, avec le titre et le numéro un…

R.- Nous avons eu la chance de remporter le premier tournoi et cela m’a fait devenir numéro un en solo. Pour plaisanter, au début de l’enfermement, je dirais à mes amis «comme ça s’allonge, je prends le record de Bela, 16 ans ici sans jouer comme numéro un» (rires). La réalité est non. Dès qu’un mois s’est écoulé, j’ai déjà dit: regardez, je ne veux pas du numéro un injustifié, ce que je veux, c’est de concourir et de le gagner sur la piste. Ce que j’aime, c’est l’adrénaline de la compétition, donc pour moi je rejouerais dès le confinement à huis clos et à mort, pour jouer les patates!

Q.- Vous avez remporté la finale précisément contre votre ex-partenaire, qu’est-il arrivé à Lebrón? Pourquoi avez-vous décidé de vous séparer?

R.- Juanito s’est très bien passé, nous avons terminé numéro un la saison dernière. Cependant, je pense que nous recherchions tous les deux un peu de cohérence. Ce qui nous a tués en couple, ce sont les hauts et les bas que nous avons subis tout au long de l’année. Nous avons très bien commencé, puis au milieu de l’année ça ne s’est pas si bien passé, puis nous sommes revenus assez bien jouer à la fin de l’année. Ces hauts et ces bas ne nous ont pas fait de bien. Avec Galán, il a trouvé un grand revers, ils vont se battre pour le numéro un à coup sûr et il peut donner à Lebrón cette cohérence que je ne pourrais peut-être pas lui donner et Lima me donne la cohérence dont j’avais besoin. Pourtant, je n’ai que de bons souvenirs de Lebrón. Je l’ai dit plus d’une fois, je me souviendrai toujours de Lebrón comme du coéquipier qui m’a fait atteindre le numéro un et de tout mon cœur je dis qu’il espère gagner tous ses matchs sauf quand il me fait face parce que je le considère comme un ami, et Il a également un cœur qui ne rentre pas dans sa poitrine.

Q.- Pensez-vous que Galán-Lebrón sera le couple à battre?

R.- Il y a plusieurs couples. Je pense que c’est peut-être l’année, à côté de l’année dernière, la plus uniforme de l’histoire du paddle-tennis parce que je pense que Galán et Lebrón sont un couple à battre, Tapia-Bela sont un couple à battre, Sanyo et Stupa sont un couple à battre, Maxi-Mati … Il y a cinq ou six couples qui pourraient parfaitement se battre pour le numéro un. Sans oublier d’autres couples comme Javi et Uri, Tello et Chingotto qui peuvent gagner des tournois et s’ils prennent le saut d’expérience nécessaire pour se battre pour le numéro un, ils s’impliqueront également. Ce sont des couples qui peuvent parfaitement gagner des tournois. Maintenant, si vous me demandez qui va combattre le numéro un, je pense que ce sera parmi les quatre ou cinq que j’ai mentionnés. Je ne pense pas qu’un couple gagnera, s’il y avait 15 tournois, 12 championnats ou 10. Celui qui sera numéro un devra gagner six ou sept tournois et cela leur coûtera.