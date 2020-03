Les influenceurs de la pêche sportive sont mobilisés par le mouvement #QuedateEnCasa

Le monde de la pêche s’est mobilisé pour que personne ne quitte son domicile en ces jours de quarantaine. Ils, habitués à être dehors pendant longtemps, sont l’un des groupes les plus touchés par la situation actuelle. Dans une initiative menée par @lured_fishing et @Elpopperfisher, les influenceurs de la pêche au spinning Ils se sont réunis pour demander à tout le monde d’écouter le mouvement #QuedateEnCasa. La vidéo présente l’apparence de @escamilla_fishing_bass, @galafishing, @gaston_huelva, @german_sabuko, @lured_fishing, @muchatintamola, @ pescaspinning.es, @triplehooktv, @san_fru, @elpopperfisher et @Spro_team_bass.