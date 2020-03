Les Jaguars de Jacksonville échangent des Nick Foles

Les Jaguars de Jacksonville échangent des Nick Foles le plus tôt possible, cela est maintenant clair.

L’année dernière, Jacksonville a signé avec Foles un contrat de 88 millions de dollars sur quatre ans.

Les Polonais ont rapidement cassé sa clavicule au cours de la première semaine de la saison et ont dû s’asseoir jusqu’à la semaine 11. Lorsqu’il est finalement revenu, il a lancé autant d’interceptions que de touchés et a perdu les quatre sorties qu’il avait commencées.

Selon Dan Graziano et Jeremy Fowler d’ESPN, Jacksonville cherche à aller de l’avant avec la star de deuxième année Gardner Minshew II comme starter et à vendre des Foles ailleurs.

Parce que Foles a atteint un plafond de 22,1 millions de dollars en 2020, les Jaguars devront probablement adoucir le pot d’une manière ou d’une autre pour amener quelqu’un à mordre dans le commerce.

De plus, même si les Jaguars finissaient par se débarrasser de leur quart-arrière vétéran, ils devraient tout de même manger un plafond de 18,9 millions de dollars atteint en 2020.

Pourtant, cela permettrait à l’organisation d’économiser 3 millions de dollars contre le plafond, plus l’argent qu’ils devraient réellement lui payer.

Minshew était le choix de sixième ronde de Jacksonville en 2019. En fin de compte, il a terminé l’année avec 21 touchés et six choix en 14 sorties. Au cours de ses 12 apparitions en tant que partant, il est allé 6-6.

Bien que l’on ne sache pas exactement ce que les Jaguars feront avec les Foles, il est clair qu’ils iront de l’avant avec Minshew comme pierre angulaire. Et cela signifie que les Foles seront partis – le plus tôt possible.

En relation: Classement XFL complet après la semaine 4