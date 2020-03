Les Jaguars de Jacksonville peuvent-ils retrouver le chemin de la pertinence?

En janvier 2018, les Jaguars étaient à environ un quart de jouer dans le Super Bowl. Deux ans plus tard, ils vendent leur liste de pièces. Le commerce d’AJ Bouye de mardi – qui a envoyé le demi de coin à Denver en échange d’un choix de quatrième ronde – n’est que la dernière pièce de la révision, et ce ne sera probablement pas le dernier. La destruction progressive des Jaguars 2017 offre de nombreuses leçons sur le danger de mettre trop de stock dans une seule saison 10-6, mais c’est également une fenêtre sur le type de franchise que cela a été au cours de la dernière décennie. Jacksonville a perdu des matchs à deux chiffres au cours de huit de ses neuf dernières saisons. La course de l’équipe au championnat AFC était plus l’exception que la règle.

Après l’année décevante de 6-10 de l’année dernière, il y avait des spéculations sur le licenciement de l’entraîneur-chef Doug Marrone. Marrone a évité le bloc de coupe, mais encore une fois, la structure du pouvoir à Jacksonville a changé. L’ancien directeur général David Caldwell, forcé à l’arrière-plan au cours des dernières saisons, a remplacé Tom Coughlin, qui a été licencié à la mi-décembre après un déluge de mauvaises relations publiques. Avec Caldwell de retour à la barre, les Jags se retrouvent une fois de plus à se démener pour déterminer quel type d’équipe ils veulent être et comment ils y arriveront.

Avant de spéculer sur la façon dont ce plan pourrait se dérouler, récapitulons certaines des mesures prises par Jacksonville depuis la défaite du championnat de l’AFC contre la Nouvelle-Angleterre en 2018. Dans un effort pour ouvrir une fenêtre de championnat qui n’a probablement jamais existé en premier lieu, l’équipe a étendu Blake Bortles va libérer jusqu’à 10 millions de dollars d’espace de plafond. Lorsque cette décision a pris feu au cours de la saison 2018, Jacksonville a répondu en remettant à Nick Foles un contrat de 88 millions de dollars sur quatre ans (avec 45 millions de dollars garantis à la signature) – probablement pour préserver une fenêtre de championnat qui n’existait toujours pas. Sans de nombreuses autres équipes nécessiteuses de QB se précipitant sur le marché, les Jags étaient probablement en train de soumissionner contre eux-mêmes pour les services de Foles. Mike Garafolo, de NFL Network, a déclaré que Jacksonville estimait qu’un accord important était nécessaire pour qu’il soit clair que Foles était le «démarreur incontesté». Neuf mois plus tard, les Jags ont placé leur partant incontesté – qui avait déjà raté huit matchs avec une clavicule cassée – pour une recrue de sixième ronde gagnant 545 000 $.

Le penchant des Jags pour l’allocation de leurs ressources financières à des QB indignes et à d’autres agents libres extérieurs a contribué à alimenter la discorde avec le demi de coin Jalen Ramsey. Cela a finalement conduit Jacksonville à envoyer Ramsey aux Rams la saison dernière en échange de deux choix de première ronde. Ramsey a semblé ravi du commerce de Bouye mardi, tweetant, “Libérez tous mes fous LOL” après que son ami a été envoyé à Denver.

Le prochain copain à sa sortie pourrait être l’ailier défensif Yannick Ngakoue, que les Jags donneraient apparemment à leur franchise à l’ouverture de la fenêtre jeudi. Ngakoue a tweeté la semaine dernière que les Jaguars étaient conscients qu’il n’avait aucun intérêt à signer un accord à long terme à Jacksonville. C’est devenu un thème. En moins de cinq mois, les Jags ont perdu un corner All-Pro de 25 ans et ont aliéné un pousseur de passes de 24 ans avec 37,5 sacs en quatre saisons. Tout cela est venu dans la foulée de la décision de Telvin Smith de préférer ne pas jouer la saison 2019 plutôt que de jouer pour Jacksonville. Quand quelqu’un sur Twitter a postulé que la décision de Smith était liée à sa santé mentale, le secondeur et le leader renommé des vestiaires a dit que c’était “faux”.

Analyser pourquoi l’environnement des vestiaires des Jaguars s’est érodé se complique, mais il ne fait aucun doute que même en dehors de la façon dont la franchise a dépensé son argent, Jacksonville est devenu un endroit notoirement misérable pour jouer sous Coughlin. L’ancien entraîneur des Giants a été licencié en décembre peu de temps après que la NFLPA a publié une déclaration décrivant les tentatives des Jags de sanctionner les joueurs pour ne pas avoir participé à des entraînements «obligatoires» pendant l’intersaison, ce qui viole l’actuelle CBA. Le communiqué indique que plus de 25% des griefs des joueurs déposés auprès du syndicat depuis 2017 provenaient de Jacksonville – et que les joueurs devraient en tenir compte lors de la sélection de leur prochaine équipe. De nombreux Jaguars actuels et anciens ont fait part de leurs sentiments à propos de Coughlin et de la situation connue peu de temps après son licenciement. Les Rams dépassent le défenseur Dante Fowler Jr., qui a été condamné à une amende de plus de 700 000 $ (!) Pour avoir manqué des rendez-vous pendant l’intersaison, est même allé jusqu’à dire que les Jaguars l’ont “détesté” pendant son séjour là-bas. La toxicité qui a imprégné l’ère Coughlin rend difficile de se souvenir des spécificités de l’animosité. Jusqu’à cette semaine, j’avais oublié que l’incident de Telvin Smith s’était même produit.

L’optique derrière tout le mécontentement n’a certainement pas fière allure, mais ce truc a également des conséquences pratiques qui pourraient affecter les plans des Jags pour cette saison et au-delà. En termes de production et de valeur positionnelle, Ramsey et Ngakoue – qui ont été respectivement repêchés cinquième et 69e en 2016 – sont sans doute les deux meilleurs choix de repêchage de la franchise au cours de la dernière décennie. Il semble qu’il y ait de fortes chances qu’aucun ne soit sur la liste au début de la saison 2020. Si les Jags décident de faire affaire avec Ngakoue après l’avoir franchisé, ils obtiendront probablement un transport décent en retour. Seattle a obtenu une première en 2019 et une seconde en 2020 lorsqu’elle a échangé l’an dernier le pousseur de passes marquées Frank Clark à Kansas City. La production de précipitation de Ngakoue rivalise avec ce que Clark a accompli au cours de ses quatre premières saisons, et il a deux ans de moins que Clark au moment où il a été échangé. Donner Ngakoue pour un choix de première ronde donnerait à Jacksonville trois premières supplémentaires dans les deux prochains projets. Ce n’est pas une mauvaise façon de commencer une reconstruction, mais il y a quelques autres éléments à considérer par les Jags alors qu’ils continuent de larguer de bons joueurs pour accumuler des choix de repêchage.

L’énigme du quart-arrière est probablement la prochaine à l’ordre du jour des Jaguars, et malheureusement, il n’y a pas de solutions intéressantes. La libération des rôles serait dévastatrice. Jacksonville prendrait 33,9 millions de dollars en argent mort s’il était coupé avant la saison. Le meilleur espoir de Caldwell est d’attendre le jeu imminent de chaises musicales de quart-lieu de la ligue et d’espérer que l’équipe sans siège échangera contre un choix tardif pour Foles et son salaire de base de 15 millions de dollars. Sinon, Jacksonville devra peut-être emballer un choix avec Foles pour obtenir son contrat onéreux. Garder les Foles à près de 22 millions de dollars en 2020 n’est pas totalement hors de question, mais alors que les Jags tentent de réorganiser la liste, leur meilleur pari est de remettre les clés à Gardner Minshew cette saison et de prétendre qu’ils «l’évaluent pour l’avenir . ” Et il est difficile de vendre cela à la fois à la base de fans et au vestiaire lorsqu’un gars qui gagne environ 40 fois le salaire de Minshew se tient à l’écart.

Alors qu’ils purgent les talents de leur liste, les Jags doivent décider jusqu’où ils veulent mener ce démontage. Après avoir échangé Bouye, Calais Campbell serait le prochain candidat logique à être expédié. Contrairement à Bouye – qui a connu une année de recul en 2019 pour une défense des Jags en difficulté – Campbell joue toujours au niveau All-Pro. Il est également une grande présence dans les vestiaires. Même à 33 ans et avec un salaire de base de 15 millions de dollars la dernière année de son contrat, il y aura absolument un marché pour ses services.

Le commerce de Campbell enverrait le message que les Jags vont Full Metal Dolphins et embrassent le réservoir en 2020. Il y a des avantages à libérer de l’espace pour les casquettes et à collecter un coffre de choix tandis qu’une équipe essaie de reconstruire, mais pensez à la façon dont la ligue est la plus les succès récents ont construit leurs listes. Plutôt que de toucher le fond, les Ravens ont échangé pour Lamar Jackson en 2018 et ont trouvé un quart-arrière de calibre MVP avec le 32e choix. Kansas City était une équipe éliminatoire avant d’échanger contre Patrick Mahomes et de devenir un véritable prétendant au Super Bowl. Et Houston a fait les séries éliminatoires l’année avant d’échanger contre Deshaun Watson.

Il est difficile de surestimer l’impact d’une saison désastreuse sur une organisation et les jeunes joueurs. Trotter Minshew et une défense épuisée, aller 4-12, et espérer se mettre en position pour repérer Trevor Lawrence a du sens sur le papier. Mais la propriété doit réfléchir à la façon dont ce plan affecterait le développement du défenseur de passes de deuxième année Josh Allen, ou la capacité des Jags à éventuellement conserver le jeune récepteur prometteur DJ Chark. Plus de saisons cauchemardesques n’aideront pas à rétablir la confiance dans une organisation qui est ternie depuis des années, et pour que cette équipe prospère, Jacksonville devra éventuellement transformer ses coups de repères locaux en blocs de construction à long terme.

Aucun mouvement que les Jags ne feront cette année ne les transformera en compétiteur, mais il y a au moins une voie vers la pertinence: ramenez Campbell pour fortifier la défense (et encadrez les jeunes joueurs), dépensez modestement en agence libre pour remplir quelques trous, en obtenir la production de leurs deux choix de première ronde, et espérons que le coordinateur offensif de première année Jay Gruden pourra extraire encore plus de magie de Minshew. Cette formule peut facilement maintenir cette équipe autour de 8-8 cette saison. Les Jags ont deux choix de première ronde en 2021 et devraient disposer de plus de 114 millions de dollars en espace de plafond la saison prochaine. Il n’y a pas de voie claire vers la discorde, mais cette équipe est bien placée pour échanger son QB du futur au printemps prochain et utiliser sa flexibilité de capuchon pour construire la liste selon les besoins du GM (Caldwell ou autre). Un démantèlement complet signifierait simplement une autre saison brutale pour une franchise essayant désespérément de briser un cycle rempli avec eux.

