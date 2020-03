Les Jaguars exécutent un mauvais plan

Les Jaguars de Jacksonville ont un plan. Vous pouviez en voir l’étoffe lorsqu’ils ont échangé le demi de coin A.J. Bouye pour un choix de quatrième ronde le 4 mars. Le plan est devenu plus clair lorsque les Jaguars ont décidé d’abandonner Calais Campbell dimanche en échange d’un choix de cinquième ronde. (Les deux métiers ne seront officiels qu’après l’ouverture de l’année de championnat le 18 mars.)

Les Jaguars reconstruisent. Bouye est prolongé jusqu’en 2022 et l’accord de Campbell a été prolongé jusqu’en 2021, mais Jacksonville préfère obtenir une compensation provisoire cette intersaison. Au lieu d’attendre le départ de Bouye et Campbell en agence libre, ce qui entraînerait des choix de repêchage compensatoires, les Jaguars ont échangé les étoiles dans le but de vider les salaires et de recruter de nouveaux talents en agence libre.

Voilà donc, grosso modo, leur plan. Ils vont supprimer les signatures d’agent libre tout en accumulant une ébauche de rémunération. Finalement, ils auront de l’espace pour ajouter plus de talents en agence libre. Le quart-arrière Nick Foles, soit dit en passant, devrait être extrêmement préoccupé par sa position au sein de l’équipe. Il semble être la prochaine victime de la liquidation des Jaguars. Et peut-être qu’une équipe le voudra à la fin du carrousel quart-arrière. Foles ne doit payer que 15 millions de dollars de salaire en 2020, ce qui n’est pas mal si une équipe a besoin d’une location d’un an.

Les renforts d’agence libre ne devraient pas arriver en 2020, étant donné que les Jags ne disposent que de 28 millions de dollars d’espace. Non, ils sont plus susceptibles d’être actifs en 2021 et 2022. Et c’est en partie pourquoi les Jaguars ont fait des choix de repêchage maintenant, plutôt que des choix compensatoires plus tard. Ils prévoient de dépenser beaucoup d’argent en agence libre au cours de l’intersaison à venir, ce qui annulerait leur retour dans la formule compensatoire (qui pèse les pertes d’agence libre avec les acquisitions).

Voilà donc leur vision pour les prochaines années: libérer de l’espace de plafond et acquérir autant de capitaux de projet dans le processus. Le problème est qu’ils ont déjà essayé ce plan. Et ça ne marche pas. Les dépenses d’agence gratuites ne donnent pas toujours des résultats pendant la saison régulière. Et bien que les Jaguars aient obtenu des choix pour les vétérans – une tactique généralement efficace pour reconstruire les équipes – leur impatience leur a valu un retour peu impressionnant. Campbell est un joueur d’élite à l’un des postes les plus importants de la NFL. Bouye est pareil. Leur jeu a-t-il tous deux décliné? Certainement. Mais les Jaguars sont une pire équipe sans eux. Et leurs choix de cinquième ronde sont peu susceptibles de combler ces trous dans la défense. Un choix de cinquième ronde n’est même pas un verrou pour faire partie de la liste de 53 hommes.

Au lieu de cela, les Jaguars porteront l’argent garanti pour Bouye et Campbell sur le plafond pour les prochaines années. Ils rédigeront des recrues lors des rondes de merde du repêchage. Et ils espèrent pouvoir en quelque sorte construire une infraction cohérente autour de leur quart-arrière à loyer contrôlé, Gardner Minshew. Les Jaguars ont clairement un plan. Ce n’est tout simplement pas celui qui a fait ses preuves, surtout quand il est exécuté comme ça.

