Les Jets de New York échangeront Le’Veon Bell

Les Jets de New York échangeront Le’Veon Bell à un moment donné, ils ont juste besoin de trouver un partenaire disposé en premier.

Bien que Bell ait essayé de minimiser la tension qui existe entre lui et l’entraîneur-chef Adam Gase, il est clair que les choses ne vont tout simplement pas bien entre les deux.

L’année dernière, il y avait beaucoup de rapports selon lesquels Gase n’avait jamais vraiment voulu Bell et pensait que les Jets avaient payé en trop pour lui.

Sur la base de sa faible utilisation du porteur de ballon, ces affirmations ne sont pas particulièrement difficiles à croire.

En fin de compte, Bell a enregistré 789 verges au sol et trois touchés lors de sa première saison à New York.

Ce n’est pas tout à fait ce à quoi la direction de l’équipe de production s’attendait lorsqu’ils l’ont signé avec un contrat de 52,5 millions de dollars sur quatre ans.

Il y a quelque temps, le directeur général de l’équipe, Joe Douglas, a laissé entendre que si quelqu’un demandait un échange pour Bell, il ne les ignorerait pas.

“Si les équipes appellent, j’écouterai”, avait-il déclaré à l’époque.

Le problème est que personne n’appelle.

En plus du fait que Bell entame la deuxième année d’une entente qui lui rapportera beaucoup d’argent, il y a aussi beaucoup de préoccupations concernant sa capacité de produire à ce stade du jeu.

Dans un récent rapport, l’initié ESPN NFL Rich Cimini a noté que New York pensait que Bell avait pris trop de poids la saison dernière et avait perdu une partie de l’explosivité qui faisait de lui une menace offensive avec les Steelers de Pittsburgh.

Entre ses problèmes physiques, ses affrontements avec Gase et son incapacité générale à s’adapter à ce que les Jets tentent de faire offensivement, il est juste de se demander ce que l’avenir réserve à Bell.

D’une manière ou d’une autre, toutes les parties impliquées peuvent être obligées de mettre leurs différences de côté et de travailler ensemble la saison prochaine. Même si Bell est échangé, c’est ce que tout le monde veut, la seule façon d’atteindre cet objectif final est d’augmenter sa valeur.

Est-ce que Gase mettra en vedette le porteur de ballon plus en évidence dans l’offensive pour en faire une cible commerciale plus lucrative? Bell retrouvera-t-il sa forme et retrouvera-t-il son ancienne forme de Steelers? Nous obtiendrons les réponses à toutes ces questions au début de la saison prochaine.

