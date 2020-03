Les Jets de New York se préparent à voler la star des Cowboys

Les Jets de New York se préparent à voler une star des Cowboys de Dallas alors que l’agence libre de la NFL devrait commencer.

À l’approche de l’intersaison, les cuivres de Dallas ont reconnu que ses deux priorités étaient le quart Dak Prescott et le receveur Amari Cooper. Si l’équipe devait classer une troisième priorité, ce serait probablement le demi de coin Byron Jones.

Bien que Prescott et Cooper soient probablement retenus par les Cowboys en utilisant tous les moyens nécessaires, on ne peut pas en dire autant de Jones. L’équipe n’a que tant de fonds à sa disposition et Jones commandera un lourd salaire.

Plusieurs équipes ont exprimé leur intérêt pour la signature de Jones, dont les Jets.

“Maintenant, alors que l’agence libre de la NFL approche à grands pas, New York montre de l’intérêt pour deux des meilleurs demi de coin du marché, les Byron Jones des Cowboys de Dallas et James Bradberry des Carolina Panthers”, a rapporté ESPN.

“Les Jets devraient gagner une guerre d’enchères pour débarquer l’un d’eux, et je ne suis pas sûr que le directeur général Joe Douglas voudra réinitialiser le marché du cornerback, mais il l’explorera en raison du besoin criant. C’est une pente glissante. Les demi de coin Premier arrivent rarement sur le marché. »

New York a une longue histoire de payer des tonnes d’argent pour des quarts talentueux. Darrelle Revis a obtenu 39 millions de dollars garantis de l’organisation en 2015 et Trumaine Johnson a obtenu 34 millions de dollars en 2018.

Jones serait-il finalement un meilleur investissement que ces deux gars? On pourrait l’espérer.

Le joueur de 27 ans est un grand athlète avec une bonne capacité de couverture, mais ce n’est pas exactement quelqu’un qui va faire le point pour vous. Depuis sa conversion en corner en 2018, il n’a enregistré aucune interception.

Alors que Jones serait indéniablement meilleur que ce que les Jets ont actuellement, vaut-il 16 millions de dollars par an? Ce sera probablement ce qu’il commandera, ce qui, avec les Eagles de Philadelphie, serait à sa poursuite.

Il sera intéressant de voir si les Jets ouvrent leur portefeuille pour Jones. Ce serait une décision risquée, sans aucun doute. Soit l’organisation récolterait une énorme récompense pour le pari, soit elle le regretterait presque immédiatement. Le temps dira lequel ce sera finalement.

