Les Jets ont finalement donné à Sam Darnold les outils pour montrer qu’il est un franchisé QB

Après deux ans où Sam Darnold a ouvert la voie, il est difficile de dire si les Jets de New York ont ​​ou non leur quart de franchise.

Darnold a affiché un dossier de 4-9 en tant que partant dans sa saison recrue, avec 17 touchés et 15 interceptions. Il a amélioré tous ces chiffres au cours de la deuxième année, terminant avec un dossier de 7-6, 19 touchés et 13 interceptions.

Bien que cette trajectoire ascendante soit un signe positif, Darnold a obtenu une note de passage de 84,3. Cela s’est classé au 27e rang parmi les débutants en 2019.

Darnold est-il donc un jeune quart-arrière ascendant qui ralentit son développement, malgré les blessures et le manque de talent qui l’entoure? Ou les Jets perdent-ils leur temps sur un quart-arrière qui n’a montré que des aperçus de potentiel, mais peu de production pour correspondre?

Les Jets ont bientôt besoin de réponses à ces questions. Même si Darnold n’a que 22 ans, New York doit décider au printemps 2021 s’il souhaite choisir l’option de cinquième année pour son contrat de recrue. Passer de Darnold serait une pilule difficile à avaler après que les Jets se soient échangé pour le choisir au troisième rang en 2018, mais ni le directeur général Joe Douglas ni l’entraîneur Adam Gase ne faisaient partie de l’équipe lorsque cette décision a été prise.

La pensée conventionnelle dans la NFL est qu’il faut trois ans pour évaluer un recruté. Cela signifie que la saison 2020 sera cruciale pour déterminer l’avenir de Darnold.

La pression est sur Darnold pour jouer. Heureusement pour lui, New York a passé l’intersaison pour s’assurer qu’il a enfin les outils pour réussir.

L’offensive des Jets est beaucoup plus talentueuse qu’elle ne l’était en 2019

Peu d’équipes ont fait des mouvements plus éclaboussants en agence libre que les Jets pendant l’intersaison 2019. Ils ont fait de C.J. Mosley le secondeur le mieux payé de la NFL et ont signé le porteur de ballon Le’Veon Bell pour un contrat de 52 millions de dollars sur quatre ans. Aucun des deux n’a cependant beaucoup aidé.

Mosley n’a joué que deux matchs en raison d’une blessure à l’aine et Bell a connu une année peu impressionnante. Ce dernier a fait en moyenne une moyenne de 3,2 verges par course en carrière, bien qu’il soit difficile de le blâmer beaucoup lorsque la ligne offensive terne des Jets ne lui a pas rendu service. Selon Pro Football Focus, les Jets ont enregistré une moyenne de 0,7 verges en moins de championnat avant le contact par tentative de précipitation.

New York a passé ce printemps à réparer ça. L’équipe a ajouté l’attaquant de swing George Fant, le centre Connor McGovern et le gardien Greg Van Roten en agence libre. La cerise sur le gâteau est venue lors du repêchage de la NFL en 2020. Les Jets ont utilisé le 11e choix pour attaquer le Mekhi Becton, un attaquant offensif de 364 livres (mais remarquablement agile).

Ce n’est pas une garantie que la nouvelle ligne offensive sera nettement meilleure qu’elle ne l’était en 2019, mais il est difficile d’imaginer que cela pourrait être pire.

Darnold a également de nouveaux objectifs à utiliser. Alors que les Jets ont permis à Robby Anderson de partir en agence libre, il a été remplacé par l’agent libre Breshad Perriman et le choix de deuxième ronde Denzel Mims. Les Jets ramèneront également Quincy Enunwa dans l’alignement après avoir perdu le receveur à une blessure au cou lors de la semaine 1 de la saison 2019.

Mims est le plus excitant de ces récepteurs. C’est un gros jeu qui attend, capable de brûler des récepteurs avec sa vitesse de 4,38, ou de faire des réceptions incroyablement difficiles lorsque la couverture est serrée.

Les Jets n’ont pas de récepteur étoile depuis Keyshawn Johnson, mais Mims a le potentiel de changer cela.

Avec Mims et Becton ajoutés au pli, Darnold a beaucoup de place pour grandir cette saison à venir.

Rien n’aidera plus Sam Darnold qu’un jeu de course efficace

Les Jets ont terminé 29e de la NFL en verges au sol par tentative au cours de l’année recrue de Darnold et sont morts la dernière fois lors de sa deuxième année. Pendant toute sa carrière, il incombait à Darnold de maintenir l’infraction sur la bonne voie.

En 2019, les Jets étaient la seule équipe de la NFL à avoir un triplé sur plus de 30% de leurs entraînements offensifs (30,6%). Avec un jeu de course inefficace, Darnold a été forcé de se convertir souvent en troisième et longue période. Et il a dû le faire derrière une ligne offensive qui lui a permis d’être sous pression sur plus de 40% de ses baisses.

La plupart des moments forts de la carrière de Darnold sont survenus lorsque le jeune quart-arrière a été contraint d’improviser face à la pression.

Une ligne offensive améliorée et une plus grande marge de manœuvre pour Bell devraient signifier que Darnold est obligé de le faire moins souvent. Cela pourrait être tout ce qu’il faut à Darnold pour faire le pas en avant que les Jets attendent et espèrent voir, même si Gase ne l’admettra pas.

Gase sur Sam Darnold qui fait un grand pas en 3e année: “J’ai l’impression que les choses vont aller dans la bonne direction. C’est difficile pour moi de parler de ces étapes mythiques dont tout le monde parle.” #Jets – Al Iannazzone (@Al_Iannazzone) 27 avril 2020

Étant donné que les joueurs l’ont protégé au cours de ses deux premières saisons, il est compréhensible que Darnold n’ait pas pu en montrer plus. Maintenant que la ligne offensive est reconstruite, il est temps pour lui de prouver qu’il est le quart-arrière de la franchise que les Jets croient qu’il est.