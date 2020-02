Les Jets réagissent à l’accord commercial avec Le’Veon Bell

Les Jets ont réagi aux pourparlers commerciaux de Le’Veon Bell la semaine dernière en fermant essentiellement leur suggestion.

Ce fut un renversement surprenant par rapport aux mentions tièdes que Bell a reçues à ce jour de la part de la direction et du personnel d’entraîneurs.

L’année dernière, dans la foulée de l’obtention d’un tout nouveau contrat de New York, Bell a affiché certains des pires chiffres de sa carrière.

Au cours de 15 sorties, il a enregistré trois touchés et 789 verges sur un maigre 3,2 verges par tentative. Il était un désastre absolu sur le terrain.

Bell ne s’est pas beaucoup mieux comportée non plus en tant que menace réceptrice. Il a finalement enregistré 461 verges et 66 captures et a lutté pour être un contributeur influent à tout titre légitime.

Tout au long de la saison, les difficultés de Bell ont été attribuées à un certain nombre de facteurs. Tout, qu’il soit hors de forme ou que l’entraîneur-chef Adam Gase le sous-utilise jusqu’à l’horrible ligne offensive des Jets, a été cité comme des causes potentielles.

À la fin de la journée, même si on ne sait pas pourquoi Bell a si mal performé en 2019 – il est indéniable qu’il l’a fait.

Joe Douglas dit qu’il n’a pas été question de négocier @LeVeonBell pic.twitter.com/gXTXA5bqTq

– Vidéos Jets (@snyjets) 25 février 2020

Cela a amené beaucoup de gens à se demander si le Pro Bowler à trois reprises était peut-être emprunté à New York. Des rumeurs couraient concernant un éventuel échange et Gase n’a pas fait grand-chose pour les fermer après la fin de la saison régulière.

Cette semaine, le directeur général des Jets, Joe Douglas, est apparu au NFL Scouting Combine. Pendant son séjour, il a parlé de l’avenir de Bell avec l’organisation.

Selon Douglas, il n’a pas été question de déplacer le jeune homme de 28 ans.

“Il n’a pas été question de lui pour aller nulle part”, a déclaré Douglas.

«Nous sommes ravis de Le’Veon. Le’Veon a été un excellent coéquipier. Je ne peux pas vous dire à quel point il a été formidable.

«J’ai eu une excellente conversation avec lui à la fin de la saison. Je sais qu’il a travaillé dur à Miami. Je sais qu’il est ravi de revenir. Nous sommes ravis de l’avoir. “

La réalité est que malgré la déclaration de Douglas, Bell pouvait toujours être déplacée à tout moment. Il y a de fortes chances que l’équipe lui donne une chance de prouver qu’il est un digne complément du quart-arrière Sam Darnold au début de l’année prochaine. Mais s’il ne le fait pas à nouveau, il est probable qu’il soit expédié ailleurs.

