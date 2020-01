Les jeunes de Chelsea apprennent sous Frank Lampard, mais Reece James et Tammy Abraham peuvent-ils faire partie de l’équipe d’Angleterre 2020

Cela a été un changement bienvenu pour les fans de Chelsea de regarder une équipe remplie de talents anglais après avoir eu l’occasion de briller dans la première équipe cette saison.

Une interdiction de transfert au cours de l’été et l’arrivée subséquente de la légende du Blues Frank Lampard en tant que patron ont vu un changement rapide dans la stratégie à long terme du club.

Frank Lampard a rajeuni Chelsea et a donné aux jeunes talents anglais la chance de briller

Les goûts de Tammy Abraham et Reece James ont tous deux saisi leur chance et se sont imposés comme des habitués de la première équipe.

Fiyako Tomori et Mason Mount, qui ont tous deux travaillé avec Lampard au Derby côté championnat la saison dernière, ont également impressionné.

Alors que la forme des Blues n’est pas tout à fait ce qu’elle était à un stade de la saison, toutes les starlettes anglaises auront l’Angleterre en tête avant le Championnat d’Europe 2020.

Ils chercheront à faire des présentations plus impressionnantes contre Newcastle ce samedi – vivre sur talkSPORT.

Ci-dessous, talkSPORT.com a évalué les chances que six jeunes de Chelsea ont de faire l’équipe de 23 hommes de Southgate cet été.

Fikayo Tomori – Rester à la maison

Toujours très cru, mais a tous les ingrédients pour devenir un défenseur central de premier ordre.

Tomori a certainement été un point positif cette saison et a déjà impressionné Southgate après avoir fait ses débuts en Angleterre contre le Kosovo l’année dernière.

Joe Gomez de Liverpool devrait défier des goûts de Harry Maguire et John Stones pour une place de départ, ce qui signifie que le joueur de 22 ans devra peut-être attendre pour apparaître dans son premier tournoi majeur.

Michael Keane a également été un habitué devant lui, mais sa capacité à jouer à l’arrière droit l’aidera dans sa quête pour faire l’avion en juin.

Fikayo Tomori a fait ses débuts en Angleterre contre le Kosovo

Mason Mount – Rester à la maison

Mount a fait d’excellents progrès sous Lampard à Derby et à Chelsea, s’établissant comme un habitué de la première équipe à Stamford Bridge.

Le joueur de 21 ans est un milieu de terrain industrieux et énergique, mais sa créativité peut parfois être remise en cause.

Et tandis que Mount sera sérieusement envisagé pour une place dans l’équipe de Southgate, il pourrait très bien rater Jack Grealish d’Aston Villa et James Maddison de Leicester qui ont été plus cohérents avec leurs contributions dans le dernier tiers.

Mount conserve toujours une chance extérieure, Southgate ne semblant pas sûr que Maddison ait précédemment hésité à coiffer l’ancienne star de Norwich.

Mason Mount fait face à une bataille pour entrer dans l’équipe d’Angleterre

Tammy Abraham – Dans l’équipe

Abraham a été une révélation sous la gérance de Lampard cette saison, marquant 15 buts dans toutes les compétitions pour les Bleus.

Avec Harry Kane sorti jusqu’en avril après avoir subi une intervention chirurgicale sur le tendon du jarret gauche, le sien pourrait être plus important pour Southgate que ce à quoi beaucoup s’attendaient, bien que Danny Ings puisse avoir quelque chose à dire à ce sujet.

Son taux de buts marqués a ralenti, ce qui peut être un problème, d’autant plus que son premier cliquetis de sept matchs en trois l’a vu descendre à un flyer.

Mais même ainsi, avec Jamie Vardy également à la retraite, un attaquant à distance est nécessaire, que ce soit en tant que starter ou dans l’équipe.

Tammy Abraham a été en excellente forme pour Chelsea cette saison

Reece James – Rester à la maison

Il y a beaucoup de compétition à l’arrière droit, avec Trent Alexander-Arnold, Aaron-Wan Bissaka et Kieran Trippier, tous de très bons joueurs à part entière.

Jonjoe Kenny excelle en prêt en Bundesliga avec Schalke, Max Aarons une star montante à Norwich et Kyle Walker toujours dans le calcul.

La maturité de James dément ses années, et son rythme, sa puissance et sa prestation en font un atout, mais cet été pourrait arriver trop tôt compte tenu des autres options disponibles pour Southgate.

Reece James fait partie des livres de Chelsea depuis l’âge de six ans

Callum Hudson-Odoi – Dans l’équipe

Le jeune de Chelsea a été appelé pour la première fois dans l’équipe senior en mars 2019 après avoir connu une saison décisive à Stamford Bridge.

Un talent offensif spécial, capable de jouer sur le flanc ou au milieu, la progression de Hudson-Odoi a été entravée au cours de la dernière année.

Il aura cependant de nombreuses opportunités d’impressionner par Lampard d’ici la fin de la saison – et doit les saisir.

S’il le fait, vous seriez très surpris de ne pas le voir dans l’avion car il a le potentiel de changer la donne à un niveau d’élite.

Callum Hudson-Odoi n’a pas encore fait ses preuves avec l’Angleterre

Ruben Loftus-Cheek – Rester à la maison

Un footballeur immensément talentueux, mais avec son retour en première équipe encore incertain, il pourrait être une course contre la montre pour Loftus-Cheek de se frayer un chemin dans la pensée de Southgate.

Il s’intègre certainement dans le système mis en place par le patron des Trois Lions et a été utilisé lors de la Coupe du monde 2018, mais s’il n’obtient pas une action régulière en première équipe sous sa ceinture d’ici la fin de la saison, il ne sera pas dans l’équipe. .

C’est aussi simple que ça.

Ruben Loftus-Cheek était en excellente forme avant sa blessure

.