Les jeunes de Liverpool ont battu Shrewsbury grâce au but de Ro-Shaun Williams

Les moins de 23 ans de Liverpool ont remporté une victoire 1-0 mémorable sur Shrewsbury grâce au propre but de Ro-Shaun Williams à la 75e minute.

Alors que les joueurs de la première équipe de Liverpool ont observé les vacances d’hiver de Premier League, avec le manager Jurgen Klopp, les jeunes de Neil Critchley les ont rendus fiers.

Liverpool a ce qu’il méritait

Un arrière-garde plein d’espoir de l’arrière droit des Reds, Neco Williams, était dirigé par son homonyme, laissant le gardien Max O’Leary sans défense.

Les musaraignes n’ont pas réussi à tirer sur la cible alors qu’elles luttaient pour reproduire leur performance, ce qui leur a valu une reprise de la coupe il y a moins de deux semaines.

Jason Cummings, qui a marqué deux fois pour organiser la reprise à Anfield, a commencé sur le banc alors que les hommes de Sam Ricketts manquaient de morsure.

Shrewsbury pensait avoir pris les devants juste avant l’heure de jeu lorsque Shaun Whalley dépassait Caoimhin Kelleher.

Cependant, le but a été refusé par VAR avec Whalley jugé hors-jeu.

Et le seul but du match a été marqué à 15 minutes de Williams pour offrir à Liverpool un match nul au cinquième tour à Chelsea le 5 mars.

Le but de Shaun Whalley a été refusé par VAR

L’âge moyen du onze de départ de Liverpool était de 19 ans et 101 jours, Curtis Jones devenant le plus jeune capitaine de l’histoire du club à 19 ans et cinq jours.

Pendant ce temps, une équipe solide de Newcastle a jeté une avance de deux buts aux espoirs de promotion de la Ligue 1 à Oxford.

Sean Longstaff et Joelinton ont frappé en première période, ce qui devrait confirmer un cinquième voyage aller-retour à West Brom.

Mais Liam Kelly en a retiré un pour Oxford, avant que la patronne de West Ham, Nathan Holland, ne frappe un égaliseur devant Karl Darlow à la 94e minute.

Ailleurs, Wayne Rooney a marqué et conduit Derby à une confortable victoire 3-1 sur Northampton.

Les buts de Andre Wisdom et Duane Holmes en première mi-temps ont mis les hôtes sous contrôle, avant que le milieu de terrain des Cobblers Nicky Adams ne marque deux minutes après le redémarrage.

Cependant, une grève de Jack Marriott et une pénalité de Rooney ont mis le jeu au lit.

Newcastle laisse échapper deux buts à Oxford United

Cardiff a été contraint de prolonger le match lorsque Reading a égalisé après avoir perdu 2-0.

Josh Murphy et Robert Glatzel ont placé les hôtes en tête, avant que les buts en deuxième mi-temps du remplaçant Omar Richards Andy Rinomhota ne stupéfient l’équipe de Neil Harris.

Pendant ce temps, un autre match est allé en prolongation alors que le club de League One Coventry pensait avoir battu l’équipe du championnat de Birmingham 1-0 grâce au but d’Amadou Bakayoko, avant que Harlee Dean ne frappe dans le temps additionnel.

Résultats de la quatrième ronde de la FA Cup

Birmingham 1-1 Coventry – prolongation

Cardiff 2-2 Reading – prolongation

Derby 4-2 Northampton

Liverpool 1-0 Shrewsbury

Oxford United 2-2 Newcastle – prolongation

