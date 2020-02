“ Les jeunes de Liverpool ont joué à l’identique avec la première équipe ” – Le plus jeune des Reds remporte les éloges après la victoire de la FA Cup contre Shrewsbury Town

Jason Cundy a félicité Liverpool pour avoir construit une philosophie du football qui s’étend à l’ensemble du club, après avoir été fortement impressionné par les jeunes du club en FA Cup.

Les Reds ont aligné la plus jeune équipe de leur histoire, avec un âge moyen de 19 ans et 102 jours, alors qu’ils affrontaient Shrewbury Town lors de leur quatrième ronde mardi soir.

L’arrière droit Neco Williams, 18 ans [left] était superbe alors que Liverpool a remporté une victoire mémorable à Anfield

L’accumulation a été dominée par des questions sur les raisons pour lesquelles Jurgen Klopp et ses joueurs seniors n’étaient pas là, et des accusations du club de manquer de respect à la plus ancienne compétition de coupe du football mondial.

Et pourtant, les jeunes de Liverpool ont livré une performance qui démentait leur âge alors qu’ils revendiquaient une victoire méritée 1-0, grâce à un but de l’ancien diplômé de l’académie de Manchester United, Ro-Shaun Williams.

Après le match, le patron des moins de 23 ans, Neil Crichley, a révélé sa fierté face à l’affichage de ses joueurs et a insisté sur le fait que Klopp avait joué un grand rôle dans la victoire malgré son absence.

“Il [Klopp] vous donne juste une clarté totale, une conviction, jouer à Liverpool, allez-y, et c’est ce que fait la première équipe », a déclaré l’entraîneur des Reds.

“C’est nous, c’est ainsi que nous jouons, c’est ce que nous défendons et vous feriez mieux d’être prêt pour cela.”

L’arrière gauche de Liverpool, Adam Lewis, fête ses 20 ans avec le patron des moins de 23 ans, Neil Critchley

Cet éthos ressortait clairement de la performance brillante et mature des jeunes Reds contre une équipe de Shrewsbury qui, bien que de League One, possédait beaucoup plus d’expérience et était dirigée par l’ancien international gallois Dave Edwards.

Et l’hôte de talkSPORT Cundy a salué leur affichage “exceptionnel”, disant qu’ils semblaient “presque identiques” aux dirigeants de Klopp en Premier League.

Réagissant au match du Sports Bar de mardi, Cundy a déclaré: «La façon dont ils ont joué, ces jeunes enfants, ces jeunes de 19 ans, était presque identique à la façon dont Liverpool joue.

«La même pression, la façon dont ils se défendent, la façon dont les quatre arrière se pressent, la façon dont ils condensent l’espace.

«C’était excellent à regarder.

«La façon dont ils ont déplacé le ballon, techniquement, c’est une meilleure équipe que» Shrewsbury.

«Je veux donner un crédit à Shrewsbury, ils ont perdu sur un but douteux, donc ce n’était pas de chance pour eux.

“Mais cette équipe de Liverpool était exceptionnelle.”

