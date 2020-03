Les jeux des Six Nations restants se poursuivent malgré les craintes liées aux coronavirus

Les jeux des Six Nations restants devraient se dérouler au milieu des craintes liées aux coronavirus.

Le choc de l’Italie en Irlande a été annulé la semaine dernière en raison de la propagation de Covid19, qui a infecté plus de 88 000 personnes avec un nombre de morts dépassant les 3 000.

Les patrons des Six Nations insistent sur le fait qu’ils surveilleront de près l’épidémie de coronavirus

Les chefs des six nations ont tenu des discussions lors d’une conférence sur le World Rugby à Paris lundi et insistent sur le fait qu’ils continueront de surveiller la situation.

Un communiqué a déclaré: «Les Six Nations se sont réunies aujourd’hui à Paris pour examiner la situation actuelle concernant le virus Covid19.

«Six Nations et ses six syndicats et fédérations suivent la situation de très près avec leurs gouvernements respectifs et les autorités sanitaires compétentes et suivront strictement toutes les directives étant donné qu’elles auraient un impact sur les événements sportifs.

«Dans l’état actuel des choses, sur la base des dernières informations, tous les matches des Six Nations actuellement programmés devraient se dérouler.

«Six Nations est en contact avec les syndicats italien et anglais concernant la possibilité de relocaliser les matches Italie vs Angleterre contre les femmes et les moins de 20 ans dans un autre lieu italien et nous ferons une nouvelle annonce à ce sujet en temps voulu.

“Cependant, le match masculin senior Italie-Angleterre à Rome devrait se dérouler comme prévu.

«Les Six Nations ont l’intention de terminer les 15 matchs des trois championnats lorsque le temps le permettra, mais nous nous abstiendrons de faire des annonces de reprogrammation pour le moment tout en continuant d’évaluer la situation.»

Cinq rencontres, dont le match de l’Angleterre avec l’Italie à Rome le 14 mars, devraient avoir lieu.

