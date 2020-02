Les Jeux olympiques de 2020 pourraient-ils vraiment être annulés à cause du coronavirus?

L’épidémie en cours de Covid-19 (coronavirus) pourrait avoir un impact sur les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, bien qu’il ne soit pas clair à quel point ce sera drastique.

Le Comité International Olympique (CIO) adopte une approche mesurée vis-à-vis de Covid-19, affirmant qu’il ne prendra de décision sur les Jeux qu’en mai. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est prudent d’attendre le CIO, mais la situation est toujours profondément difficile pour les athlètes et les fans qui sont profondément préparés à se rendre à Tokyo pour les jeux, qui doivent commencer le 24 juillet. le moment où les Jeux olympiques ont été annulés était en 1944, lorsque les jeux d’été n’ont pas eu lieu en raison de la Seconde Guerre mondiale.

La menace du coronavirus a déjà affecté d’autres événements sportifs au Japon. La J-League, la meilleure ligue de football du pays, a un retard de trois semaines pour mieux comprendre l’épidémie avant de reprendre les matchs. Il en va de même pour les épreuves de qualification olympique, le football et la boxe ayant été annulés jusqu’à présent. Il y a actuellement 210 cas diagnostiqués de Covid-19 au Japon, et bien que le pays n’ait pas vu une augmentation drastique de cas comme la Corée du Sud, l’Italie ou l’Iran, il y a encore des préoccupations majeures sur la façon dont le pays réagira au virus – préoccupations cela ne fera qu’augmenter au milieu d’un afflux touristique important lié aux Jeux olympiques.

Le CIO est dans une situation difficile. Déplacer les jeux peut sembler faisable, mais avec peu de temps pour se préparer, il est peu probable qu’un pays puisse accueillir l’hébergement tout en soupesant ses propres préoccupations concernant le coronavirus. Annuler complètement les jeux pourrait être plus logique du point de vue de la santé publique, mais cela pourrait être prématuré compte tenu du manque de nouveaux cas au Japon associé à la possibilité de températures plus élevées provoquant la vague d’infections – mais cela suppose également beaucoup de choses sur Covid- 19 qui est encore inconnue.

Outre le fait que ce serait une énorme déception pour les athlètes qui s’entraînent depuis des années, l’annulation des jeux pourrait rapidement se transformer en cauchemar logistique. Les partenaires de radiodiffusion qui ont dépensé des milliards en droits pour diffuser les jeux devraient inverser le cours et trouver une programmation alternative tout en recherchant potentiellement des réparations auprès du CIO. Un article du New York Times souligne la possibilité de maintenir les matchs à Tokyo comme prévu et d’organiser des événements dans des stades vides. Bien que cela empêcherait des milliers de spectateurs de communiquer dans de petites zones où le virus pourrait facilement se propager, la perte de recettes touristiques ne permettrait pas au Japon de récupérer une grande partie de ses investissements.

Beaucoup de choses restent inconnues sur le coronavirus, à la fois en tant que virus et comment il affectera le monde à l’avenir. Déjà en train de faire des ravages sur les marchés financiers mondiaux, de nouvelles menaces de problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient modifier considérablement la disponibilité des produits et services. Aux États-Unis, le CDC a averti que l’impact potentiel sur la vie quotidienne pourrait être immense avec la possibilité de modifier les horaires scolaires et le travail à distance généralisé en cas d’aggravation de la pandémie.