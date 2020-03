Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 seront reportés à l’année prochaine, selon Dick Pound, membre du CIO

Les Jeux Olympiques de 2020 seront reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, selon le chef du membre du Comité international olympique (CIO), Dick Pound.

Le CIO s’est donné quatre semaines pour déterminer son avenir, les Jeux devant débuter le 24 juillet, mais il semble qu’une décision finale ait déjà été prise.

Les Jeux Olympiques n’auront pas lieu à Tokyo cet été comme prévu

L’Australie et le Canada ont déjà déclaré qu’ils ne participeront pas au Japon, tandis que le président de la British Olympic Association a déclaré que la Grande-Bretagne ne serait pas susceptible d’envoyer une équipe à Tokyo cet été.

“Sur la base des informations dont dispose le CIO, un report a été décidé”, a déclaré Pound à USA Today.

“Les paramètres pour l’avenir n’ont pas été déterminés, mais les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet, autant que je sache.”

La BOA, la British Paralympic Association et l’organisme de financement UK Sport tiendront mardi une conférence téléphonique avec les patrons des sports olympiques et paralympiques d’été.

Il est prévu qu’ils feront un appel collectif pour que les Jeux soient reprogrammés et conseillent aux athlètes de se préparer sur cette base.

Parallèlement, le porte-parole officiel de Boris Johnson a exhorté le CIO à prendre une “décision définitive”.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: «Les athlètes sont confrontés à une grande incertitude dans l’environnement actuel.

«Leur santé et leur sécurité, ainsi que celles des fans et des officiels de sport qui doivent travailler aux Jeux, doivent être absolument primordiales.

“Nous voulons que le Comité International Olympique prenne rapidement une décision définitive pour clarifier toutes les personnes impliquées.”

