Les Jeux olympiques de Tokyo commenceront le 23 juillet 2021

C’est officiel. Les Jeux Olympiques qui se tiendront à Tokyo auront lieu en juillet 2021. L’événement olympique débutera le 23 juillet l’année prochaine, comme ils l’ont officiellement annoncé. Ils prendront fin le 8 août.

Pendant des semaines, il y a eu des spéculations sur le report des Jeux Olympiques, mais le CIO a allongé la décision. Il y a quelques jours, ils avaient déjà fait allusion à leur report en raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus et ils ont finalement décidé que les Jeux olympiques se tiendraient en juillet 2021.

Après la suspension plus que possible des Jeux Olympiques, de grands doutes ont surgi quant à leur inscription au calendrier. En principe, la possibilité de participer au printemps prochain a été envisagée, mais ils auront finalement lieu à l’été 2021.

Cette décision intervient après des négociations entre le gouvernement du Japon et le CIO, qui ont vu en juillet 2021 la meilleure date pour célébrer les JO. La santé des athlètes était le principal problème, en plus de cela à ce moment-là, ils ne pouvaient pas s’entraîner pour l’événement, ils ont donc maintenant un an de marge pour arriver dans les meilleures conditions à Tokyo.