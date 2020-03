Les Jeux olympiques de Tokyo ont officiellement été reportés

Le plus grand événement sportif du monde a finalement été reporté. Mardi, le Comité international olympique et le Comité d’organisation de Tokyo 2020 ont publié une déclaration commune annonçant que les Jeux d’été, qui devaient initialement commencer le 24 juillet, auront lieu en 2021. Cette décision fait partie d’un effort international visant à limiter la propagation de COVID-19, une pandémie qui a déjà fait plus de 17 000 morts dans le monde.

“La propagation sans précédent et imprévisible de l’épidémie a entraîné une détérioration de la situation dans le reste du monde”, indique le communiqué. «Hier, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la pandémie de COVID-19« s’accélérait ». Plus de 375 000 cas sont désormais enregistrés dans le monde et dans presque tous les pays, et leur nombre est de plus en plus à l’heure.

Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reportés à une date postérieure à 2020 mais au plus tard à l’été 2021, pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale. »

Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après la publication par le CIO d’une déclaration disant que «l’annulation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ne résoudrait aucun des problèmes ni n’aiderait personne». Les principales parties prenantes impliquées ont longtemps soutenu que l’événement se déroulerait comme prévu, étant donné les milliards de dollars en jeu dans les accords de diffusion et les milliards que Tokyo a déjà investis dans la construction de l’infrastructure pour accueillir l’événement.

Mais la pression pour repousser les Jeux olympiques a augmenté avec l’augmentation du nombre de cas COVID-19. Dimanche, le Comité olympique canadien a annoncé qu’il n’enverrait aucun athlète aux Jeux s’ils n’étaient pas reportés. Le Comité olympique australien a déclaré qu’il prévoyait de reporter les Jeux. Vendredi, USA Swimming a publié un communiqué disant que «la bonne chose à faire et la responsabilité est de donner la priorité à la santé et à la sécurité de chacun et de reconnaître de manière appropriée le bilan de cette pandémie mondiale.»

Les Jeux olympiques ont déjà été annulés en 1944 et 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale et en 1916 pendant la Première Guerre mondiale. C’est la première fois que les jeux sont reprogrammés en temps de paix.

