Les Jeux olympiques, emblème de la solidarité mondiale, ont dû être suspendus

Mardi, après des semaines de spéculations furieuses, la plus grande question concernant le calendrier sportif 2020 décimé par les coronavirus a finalement été résolue. Le Japon et le Comité international olympique ont officiellement reconnu ce que nous savions tous déjà: que les Jeux olympiques d’été, qui devaient commencer le 24 juillet à Tokyo, ne pouvaient pas aller de l’avant au milieu d’une pandémie mondiale. Les Jeux ont maintenant été reportés – provisoirement, je suppose, de la manière dont toutes les dates sont provisoires à présent – jusqu’à «l’été 2021 au plus tard», selon le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Puisqu’il semble peu probable que le CIO se lève et organise les Jeux olympiques d’été en février, l’hypothèse générale est que le retard sera d’environ un an à compter de la date de début d’origine.

Il va presque sans dire, étant donné la crise actuelle du COVID-19, que c’est la bonne décision. Si vous demandiez aux gens du monde entier de nommer un événement dont le but est de «rassembler les gens», les Jeux olympiques seraient presque certainement les plus choisis; vous ne pouvez pas organiser cet événement à un moment où convaincre les gens de ne pas être ensemble est la clé pour sauver des millions de vies. Cependant, tout crédit que la bureaucratie olympique pourrait gagner pour avoir fait le bon appel doit être mis en balance avec le fait qu’elle ait attendu si longtemps pour le faire. Pendant des semaines, le CIO et les organisateurs japonais se sont accrochés à une posture d’optimisme de plus en plus intenable, insistant sur le fait que tous ces problèmes de coronavirus pourraient être bien en main d’ici juillet. Pendant des semaines, ils ont refusé de reporter les Jeux, même si un contingent croissant de fédérations et d’équipes nationales – y compris USA Swimming et USA Track & Field – les en a priés publiquement.

L’urgence, du point de vue des équipes, ne se limite pas à la question de savoir si le virus pourrait ou non être contenu d’ici juillet; il s’agissait également du fait que, pour les prétendants aux Jeux Olympiques, la préparation des Jeux devait maintenant battre son plein. La formation, l’organisation d’événements de qualification et les déplacements anticipés ont tous été rendus essentiellement impossibles par les directives de distanciation sociale et d’abri sur place qui structurent la vie sociale dans une grande partie du monde à l’heure actuelle; comment organiser une pratique de water-polo sans créer un vecteur massif pour le virus? Mais jusqu’à très récemment, le CIO a continué d’agir comme si la seule question saillante était de savoir où pourrait se situer la charge de travail mondiale le 24 juillet.

Cela a été, pour le moins, une incitation à regarder. Compte tenu de tout ce que nous savons sur l’histoire de la corruption olympique et de la commercialisation galopante des Jeux, il était difficile de ne pas soupçonner les organisateurs de s’intéresser davantage à leur source de revenus qu’au bien-être des athlètes qu’ils sont censés servir. (Les contrats de diffusion gargantuesques des Jeux Olympiques sont payants après la fin des Jeux.) Mais comme cela a toujours été son habitude, le CIO était tout à fait disposé à formuler ses motivations sous la forme de clichés sportifs saccharins et d’énoncés de mission utopiques, même lorsque ceux-ci ont fait pas de sens. “En tant qu’athlètes qui réussissent, vous savez que nous ne devons jamais abandonner, même si les chances de réussite semblent très faibles”, a écrit dimanche le président du CIO, Thomas Bach, dans une lettre ouverte aux athlètes olympiques, comme si une réponse inadéquate à une pandémie était comme creuser profondément pour la jambe d’ancrage d’un relais. «Notre engagement envers les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 est basé sur cette expérience.»

Il ne fait aucun doute que le report des Jeux olympiques sera un cauchemar logistique. Comme Bach l’a souligné dans sa lettre, les Jeux ne sont pas comme d’autres événements sportifs qui ont déjà été suspendus, comme l’Euro 2020 ou la saison NBA. Ces compétitions se déroulent en grande partie dans une infrastructure existante, dans des stades déjà construits; les Jeux olympiques ressemblent davantage à la Coupe du monde, construite à partir de zéro pour chaque nouvelle itération des Jeux. Le report signifie faire face à un grognement inimaginable d’engagements hôteliers manqués et de vols annulés (mais pas plus que l’arrêt quasi total de l’économie touristique mondiale ne l’a déjà produit). Mais cela signifie aussi faire face aux retombées de la construction d’une ville temporaire et ne pas se présenter pour y vivre. Le village olympique a un personnel. Que leur arrive-t-il? Les Jeux olympiques de Tokyo ont impliqué la construction de pas moins de huit nouveaux stades, et au moins l’un d’entre eux devrait être transformé en immeuble après cet été. Qu’advient-il de ses futurs locataires? À ses investisseurs?

Si la crise actuelle a clarifié quoi que ce soit, c’est que ce dont le monde a besoin en ce moment n’est pas de nouvelles arènes sportives, et vous pourriez donc penser que la complexité logistique surréaliste de retarder les Jeux serait un argument contre les Jeux olympiques dans leur forme actuelle. Quel est l’intérêt de tout cet excès, si cela ne fait que compliquer la tâche du CIO à la recherche de ses athlètes et de ses fans? Les coûts de l’organisation des Jeux olympiques ont déjà tendance à tomber de manière disproportionnée sur les personnes vulnérables; ce n’est que maintenant, alors que tout le monde dans le monde est devenu une personne vulnérable, que le CIO s’est arrêté pour réfléchir à son approche. Mais le CIO a pris la folie dans l’autre sens, laissant entendre pendant des semaines que l’ampleur des Jeux Olympiques modernes était une raison de continuer avec eux. La lettre de Bach et les déclarations officielles du CIO mardi ont cité les «millions de nuits déjà réservées dans les hôtels», entre autres exemples de la complexité de la planification qui a rendu le retard plus indésirable pour cet événement sportif que pour les dizaines d’autres qui avaient déjà fait la bonne chose. .

Maintenant que les Jeux olympiques sont officiellement reportés, je me sens étrangement triste de leur absence. C’est en partie pour le bien des athlètes, dont beaucoup travaillent depuis quatre ans dans le but d’atteindre un sommet en 2020; retarder les Jeux d’un an changera le cours de bon nombre de leurs carrières. Et en partie parce que les Jeux olympiques – comme la Coupe du monde – sont souvent ravissants à regarder d’une manière qui ne correspond pas totalement à la grossièreté de leur organisme organisateur et des flux marketing associés. L’une des tragédies des Jeux devenant si moralisatrice et vénale est que «réunissons une tonne de grands athlètes de tous les pays du monde et faisons-les pratiquer tous leurs sports en même temps» reste un concept incontestablement excellent pour un événement sportif.

Mais surtout, je pense que je suis triste parce que dans notre contexte actuel de déconnexion forcée, même la version fictive de ce que les Jeux olympiques représentent semble être une alternative assez attrayante. Si nous ne pouvons pas avoir une véritable unité et que nous ne pouvons pas avoir un véritable emblème de l’idée de l’unité, ne méritons-nous pas au moins une simulation cynique et bon marché d’un emblème de l’idée de l’unité? Comme, pour crier, si rien d’autre? Sûrement le signe le plus vrai de notre humanité commune, le lien profond qui nous unit tous malgré la nation et la croyance, est notre capacité à nous sentir vaguement flippé par la flamme olympique. Le CIO a déclaré qu’il resterait allumé à Tokyo pendant le retard, en tant que phare pour le monde, une «lumière au bout du tunnel», comme ils le disent.

D’un autre côté, la pandémie nous a rappelé quelque chose d’autre, quelque chose là-bas sous les reçus MasterCard au cœur de l’idéal olympique. Cela nous a rappelé que la connectivité humaine dépend de quelque chose de plus profond que la proximité physique. En ce moment, un festival de sentiments faciles et de camaraderie feinte ne peut pas faire plus pour l’unité humaine que beaucoup de sérieux, de bienveillance, de difficulté à se séparer.