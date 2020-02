Les Jeux Olympiques menacés pour Covid-19: le CIO donne trois mois pour décider de Tokyo 2020

Les Jeux Olympiques de Tokyo Ils sont menacés par la menace du coronavirus. Le Comité International Olympique Il a reporté la décision de maintenir la compétition dans la capitale japonaise pour une durée maximale de trois mois.A la fin du mois de mai, une décision finale sera donc prise concernant la célébration des Jeux ou sa suspension par une hypothétique avance de Covid-19.

Jusqu’à ce mardi au CIO, il n’y avait pas de apprécié publiquement la possibilité de suspendre les Jeux Olympiques, mais le membre le plus âgé du comité, Dick Pound, a évoqué la possibilité que l’événement ne se tienne pas à Tokyo aux dates prévues. «Beaucoup de choses doivent commencer à se produire. Vous devez commencer à augmenter votre sécurité, votre nourriture, le village olympique, les hôtels, les médias seront là pour construire leurs studios », Il a déclaré dans des déclarations à l’AP, avant d’assurer que “l’annulation devrait être envisagée” en cas d’avancée du coronavirus.

«C’est la nouvelle guerre et il faut y faire face. Les gens devront demander: «Est-ce sous contrôle afin que nous puissions faire confiance à Tokyo ou non? “Dit Pound, qui pense que les Jeux auront lieu à Tokyo, mais choisit de reporter la décision finale. “C’est une grande, grande, grande décision et vous ne pouvez pas le faire avant d’avoir des données fiables.”

Les Jeux Olympiques modernes datent de 1896 et depuis lors, ils n’ont été annulés que pendant les guerres mondiales – précisément à Tokyo, il a dû être célébré en 1940 -, en plus ils ont été confrontés à différents boycotts tout au long de leur histoire: en 1976 à Montréal, en 1980 à Moscou et en 1984 à Los Angeles.