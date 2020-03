Les Jeux Olympiques n’ont été suspendus que pour les deux guerres mondiales

Les Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendra l’été prochain ont été reportés par l’épidémie de coronavirus, faute de trouver de nouvelles dates. La suspension des Jeux Olympiques ne s’est pas produite depuis 1944, lorsque le Seconde guerre mondiale forcé que l’événement sportif le plus important de la planète ne puisse pas être contesté cette année-là, qui aurait dû se tenir à Londres. Quelque chose qui s’est également produit en 1940 pour la même raison. A cette occasion, le siège était à Helsinki.

Jusqu’à la pandémie de coronavirus, les Jeux Olympiques ils n’ont été suspendus que pour les deux guerres mondiales. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, celles de 1916 ne sont pas célébrées à Berlin non plus. C’est donc la première fois qu’ils sont interrompus pour une raison autre que la guerre. Le coronavirus a également réussi à reporter les Jeux.

Les Jeux Olympiques, qui se déroulent depuis 1986 à l’époque moderne, se déroulent sans manquer de date depuis quatre ans depuis 1948. C’est-à-dire, 18 fêtes sportives qui ont toujours pu célébrer avec un certain conflit. Jusqu’à maintenant.

Le massacre de Munich

En fait, après les deux guerres mondiales, seul le terrorisme a menacé l’événement olympique. À Munich en 1972, onze membres de l’équipe olympique israélienne ont été enlevés par le groupe terroriste palestinien Black September. Cet épisode est connu sous le nom de massacre de Munich.

Les terroristes ont tué deux athlètes peu après leur enlèvement et ont mis fin à la vie des autres après une tentative de libération ratée. De plus, un officier de police allemand et cinq terroristes sont également morts. A cette époque, Avery Brundage, président du CIO, a refusé de suspendre les Jeux et 34 heures après le massacre, il les a repris avec une phrase controversée: “Les Jeux doivent continuer”.

À Atalanta 96 il y avait aussi des moments tendus où une bombe a explosé au Parc olympique du centenairetuant deux personnes et blessant 111. Eric Rudolph, un terroriste américain, était l’auteur de l’attaque et purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité. En 2016, la menace était le virus Zika à Rio de Janeiro, mais finalement le rendez-vous s’est déroulé normalement.