Les JO restent fermes, le Japon répond à Trump

Samedi 14 mars 2020, p. a10

Tokyo. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a transmis hier au président des États-Unis, Donald Trump, la décision de poursuivre les préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 à la date fixée par le Comité international olympique ( CIO), du 24 juillet au 9 août.

Selon le journal japonais The Asahi Shimbum, l’incident s’est produit lors d’une téléconférence de près d’une heure et à laquelle a assisté le secrétaire en chef du cabinet japonais, Yoshihide Suga.

Selon le journal, Shinzo Abe a également souligné au président américain que les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 auront lieu les jours approuvés par le CIO, du 25 août au 6 septembre de cette année.

De même, la publication japonaise a précisé que la conversation téléphonique avait été faite à la demande de Donald Trump, quelques heures après qu’il avait déclaré à la Maison Blanche que, compte tenu de la propagation mondiale généralisée de la pandémie par le nouveau coronavirus, ce pourrait être une bonne idée de reporter un an. les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 plutôt que de les tenir dans des stades vides.

(Shinzo Abe) est très intelligent, il prendra sa propre décision, mais il est préférable de les annuler que d’avoir des stades vides partout. Je pense que s’ils sont reportés d’un an, cela représente une meilleure alternative que de les faire sans public, avait déclaré Trump jeudi dernier.

Pendant ce temps, le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, a soutenu la position de Shinzo Abe, commentant dans les médias locaux que la capitale japonaise exclut également l’option d’annuler la foire d’été.

▲ Le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koibe (à gauche), a approuvé la position du Premier ministre japonais Shinzo Abe (à droite) de ne pas reporter les joutes d’été qui se tiendront dans le pays asiatique.Photo .

Suga, le principal porte-parole du gouvernement japonais, a déclaré qu’une annulation ou un report des compétitions susmentionnées affecterait les sponsors, la télévision, 11 000 athlètes olympiques, 4 000 athlètes paralympiques, employés, compagnies aériennes et hôtels.

De plus, cela impliquerait une perte d’au moins un milliard de dollars de billets vendus pour les différentes compétitions olympiques.

Il a noté que cela toucherait également 80 000 bénévoles, qui manqueraient une occasion unique de participer à l’organisation des Jeux olympiques d’été.

La position de notre gouvernement n’a pas changé: nous coordonnerons étroitement la foire avec le Comité international olympique, les organisateurs et le gouvernement métropolitain de Tokyo pour procéder fermement aux préparatifs, a déclaré Suga lors d’une conférence de presse.

Lors de la conversation téléphonique, le Premier ministre a mentionné les efforts de notre pays pour célébrer le concours, a ajouté le porte-parole, et a également souligné que Trump avait reconnu l’initiative.

Abe et Trump auraient également discuté vendredi d’aspects plus larges de la nouvelle pandémie, qui a provoqué la chute libre des principaux marchés financiers et boursiers, les rendant de plus en plus volatils.

