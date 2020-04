Les joueurs athlétiques baissent également leurs salaires

LeClub athlétiquea annoncé mercredi dernier le“engagement” de son premier personnel à baisser le salairesur une base volontaire, pour aider l’économie du club et éviter des mesures sur les autres travailleurs en pleine crise de pandémie de coronavirus.

“Les joueurs de la première équipe masculine de l’Athletic Club, dirigés par leurs capitaines, dans un geste de responsabilité et de grand engagement, ont accepté de baisser volontairement et sensiblement leur rémunération en fonction des circonstances pouvant affecter la clôture de cette saison” sports 2019-20 “, annonce le communiqué de l’équipe basque.

“Les circonstances envisagées et les montants dans chaque cas seraient les suivants: suspension du concours, 17%et relancer la compétition à huis clos,6%“, ajoute-t-il, laissant les pourcentages dans lesquels les joueurs d’athlétisme vont baisser leurs salaires, au cas où la compétition ne reviendrait pas ou s’ils le font à huis clos une fois la crise de Covid-19 surmontée.

Athletic célèbre l’engagement de ses joueurs et de son personnel d’entraîneurs“à laquelle s’ajoute la direction générale et sportive du club”, qui “évite les mesures qui toucheraient le reste des salariés de l’entité et collabore directement à la résolution des processus établis autour des cotisations” .

La déclaration de l’équipe de Bilbao a commencé par rappeler le contexte dans lequel elle entoure non seulement le football mais l’ensemble de la société, pour laquelle elle a envoyé “un nouveau message institutionnel d’encouragement et de soutien aux familles des membres, partenaires et autres composantes de l’univers. rojiblanco est mort pendant la pandémie. “

En outre,Athletic adresse ses remerciements à tous ceux qui “se battent en première ligne contre la maladie”. Malgré la baisse de salaire, l’équipe basque assure “qu’elle est en mesure de faire face à tous ses engagements financiers avec ses contractuels et ses services, de maintenir ses plans d’amélioration à Lezama ou dans les stands de San Mamés malgré la situation grave et inattendue “

.