Les joueurs baissent leurs salaires pour éviter un ERTE

Les clubs commencent à bouger pour amortir le coup de la crise des coronavirus, qui se profile déjà à l’horizon. Certaines entités de première classe comme Barcelone ou Espanyol ont déjà présenté ERTES, mais ce n’est pas la seule façon d’essayer de trouver une solution. Le Real Betis a annoncé mercredi que les footballeurs, les entraîneurs et les dirigeants de Verdiblanco ont accepté de baisser leurs salaires garantir la viabilité du club dans les circonstances et en même temps éviter le dossier de réglementation du travail temporaire.

Les conversations entre le club et les joueurs étaient en cours, et l’accord est déjà une réalité: «Le Betis et sa première équipe professionnelle sont parvenus aujourd’hui à un accord pour minimiser l’impact économique du coronavirus sur les comptes de l’entitéd. La pandémie a causé des dommages colossaux à l’économie mondiale et nationale. Dans notre secteur du sport professionnel, l’impact économique aura des conséquences imprévisibles, toutes les compétitions étant suspendues sans date de reprise en vue et avec la possibilité que les principales sources de revenus du Club soient considérablement réduites “.

Les numéros de l’accord

“Dans cette situation, le conseil d’administration du Real Betis est parvenu à un accord satisfaisant avec ses footballeurs selon lequel ils réduisent leur salaire de 15% en cas de suspension définitive de la compétition et en moins de pourcentages pertinent dans le cas où la Liga peut être terminée, avec différents scénarios, qu’il s’agisse d’une porte ouverte ou d’une porte fermée. Sont également inclus dans cette réduction de salaire le personnel d’entraîneurs de la première équipe et les cadres dirigeants de l’entité », ajoute le club, rendant compte des chiffres des réductions.

Betis assure qu’il sera viable après cette mesure et explique qu’il n’a pas voulu détruire l’emploi en faisant une ERTE comme l’ont fait d’autres clubs: «Après cet accord avec les footballeurs, les scénarios auxquels nous sommes confrontés à l’avenir peuvent être assumés par l’entité sans compromettre sa viabilité économique. De cette façon, la solidarité des footballeurs, des techniciens et des dirigeants de clubvita que l’entité doit demander un ERTE qui affecterait de manière significative les 430 travailleurs Les vrais Betis et leurs familles. En période de grande incertitude, le Real Betis s’engage à maintenir l’emploi ».