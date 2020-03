Les joueurs contre les cordes, soit accepter l’offre de Bartomeu ou ils seront mileuristas

Barcelone n’équilibre pas les comptes avec la crise des coronavirus. Peut-être cette situation ne dérive-t-elle, avec le plus logique causé par l’état d’alarme, que d’une situation limite dans la sphère économique, mais la réalité est que les Catalans sont forcé d’aller à l’ERTE pour leurs travailleurs. Cela est confirmé par le club à travers son site officiel et des fuites, où une réduction de 70% des salaires des joueurs dans les différentes sections est proposée pour éviter un résultat impossible il y a quelques semaines, ce qui Messi, Piqué et compagnie deviennent des mileuristas.

La masse salariale du Barça – qui dépasse 430 millions – est le leader absolu parmi les clubs sportifs professionnels en Espagne et un pourcentage d’environ 60% s’explique par les salaires des footballeurs de la première équipe de football. C’est avec eux que Bartomeu tente de parvenir à un accord de réduction de 70% de leur salaire, simplement pour que la situation économique du club ne les amène pas à profiter d’une ERTE qui leur ferait beaucoup plus de mal, avec les problèmes pour la commission que cela pourrait entraîner.

La base de base de cotisation dans un ERTE implique qu’un travailleur ayant droit à la prestation maximale recevoir un montant maximum de 1100 euros par mois net au cours des six premiers mois d’utilisation de ce dossier réglementaire. De là, le pourcentage la base de contribution passerait de 70% à 50%, de sorte que le total reçu, dans ce cas, par les joueurs de Barcelone, serait négligeable par rapport aux salaires astronomiques de l’une des équipes les mieux payées de la planète.

Le cas de Lionel Messi Cela sert à confirmer le fait que les joueurs de Barcelone sont dans les cordes lorsqu’il s’agit de négocier leur réduction de salaire. L’Argentin, publié par L’Equipe il y a quelques semaines, facture 8’3 millions d’euros bruts par mois, ce qui rend inutile de le comparer avec ce qu’il recevrait de l’État au cas où le personnel refuserait la réduction de salaire de 70% et accepterait l’ERTE promu par le Barça pour ses travailleurs.

Nouvelle guerre avec la directive?

Par conséquent, l’alternative présentée par la directive se présente comme une voie d’évasion afin que les joueurs puissent recevoir un pourcentage de leur salaire et ne se prévalent pas d’une réglementation qui leur nuirait davantage si possible. Cependant, Bartomeu n’a pas trouvé d’approbation pour les poids lourds des vestiaires, en désaccord permanent avec le président et le conseil d’administration, ouvrant un nouveau chapitre qui pourrait aggraver sa sévérité des joueurs obligés d’accepter un ERTE absolument préjudiciable à leur économie dans les mois d’enfermement.