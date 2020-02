Les joueurs d’Astros reçoivent des menaces de mort et cela doit cesser

C’est terrible que cela doive même être dit, mais envoyer des menaces de mort à des athlètes professionnels est totalement inacceptable.

Vendredi, le dernier épouvantable développement du scandale du vol de pancartes des Astros est survenu, lorsque le voltigeur des Astros Josh Reddick a révélé que lui et sa famille avaient été menacés sur les réseaux sociaux.

Le voltigeur des Astros Josh Reddick vient de dire aux journalistes qu’il avait reçu des menaces de mort via les médias sociaux – et que dans un cas, quelqu’un souhaitait le cancer à ses enfants. Reddick a déclaré qu’il n’était pas le seul dans le club des Astros à avoir reçu des menaces de mort non plus.

Reddick a mentionné être préoccupé parce que sa femme espérait emmener les bébés en voyage afin qu’il puisse continuer à être un parent actif pendant la saison. Mais «ça va être assez effrayant» car les gens découvrent souvent où les joueurs restent.

Josh Reddick a déclaré que sa femme et lui avaient reçu des menaces de mort ce mois-ci via les réseaux sociaux.

“Je ne suis pas le seul”, a-t-il dit en pointant ses coéquipiers au club-house. “

Reddick a imploré la ligue de protéger les joueurs d’Astros et leurs familles cette saison.

C’est terrible, c’est le moins qu’on puisse dire. Personne ne devrait se sentir en danger à la maison, sur son lieu de travail ou en public.

Mike Fiers, l’ancien lanceur d’Astros qui était le dénonciateur des vastes enquêtes sur le vol de panneaux de Houston, a déclaré qu’il avait également reçu des menaces de mort.

“Peu importe, je m’en fiche. J’ai déjà fait face à de nombreuses menaces de mort. C’est juste une autre chose dans mon assiette », a déclaré Fiers au San Francisco Chronicle. “Si je crains des représailles, je ne serai pas prêt pour la saison.”

Je suis toujours étonné de la capacité des athlètes professionnels à compartimenter et à se concentrer, mais ce n’est que sombre. Qu’est-ce qui ne va pas avec les gens?

Si vous êtes un fan d’Astros qui veut faire huer Fiers pour avoir blessé votre équipe, allez-y. Je ne suis pas d’accord, mais tu es toi. Si vous êtes un fan de toutes les autres équipes qui veulent se moquer de Houston, donnez-leur par tous les moyens votre pire bruyant.

Mais s’il vous plaît, ne soyez pas un connard. Ne jetez rien sur le terrain. Et quoi que vous fassiez, n’osez même pas penser à menacer un joueur ou sa famille. Trouvez un moyen sûr d’exprimer votre colère qui ne fait de mal à personne ou demandez de l’aide.

Les sports sont censés être amusants pour tous. Continuons ainsi.