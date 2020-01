Les joueurs d’Astros s’excuseront pour leur rôle dans le scandale du vol de pancartes

Les joueurs des Houston Astros devraient s’excuser pour leur rôle dans le scandale du vol de pancartes lors de l’entraînement du printemps, révélation via le propriétaire Jim Crane.

MLB.com rapporte que Crane a expliqué mardi que l’équipe traitera la situation une fois que les joueurs seront géographiquement ensemble. Le rapport fait suite au week-end Astros FanFest, qui était ce week-end dernier.

“Nous allons tous les réunir et ils sortiront une déclaration forte en tant qu’équipe et, je pense, s’excuser pour ce qui s’est passé et aller de l’avant”, a déclaré Crane à MLB.com. «Deux ou trois gars qui ont été interviewés se sont retenus un peu. Nous devons leur donner un peu plus de temps pour se réunir. »

Pendant le FanFest, Jose Altuve et Alex Bregman étaient les joueurs les plus en vue s’adressant aux médias, mais aucun des deux joueurs n’a abordé le scandale de manière particulièrement apologétique.

Bregman a qualifié les accusations selon lesquelles la paire portait des buzzers à la plaque “juste stupide”, selon Astros, a battu l’écrivain Brian McTaggart, et Altuve a assuré aux fans que l’équipe retournerait aux World Series.

Les lanceurs et receveurs Astros se présenteront à l’entraînement printanier le jeudi 13 février, la première séance d’entraînement en équipe complète est prévue pour le lundi 17 février.

“Très franchement, nous allons nous excuser pour ce qui s’est passé, demander pardon et aller de l’avant”, a déclaré Crane.

.