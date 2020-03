Les joueurs de Barcelone ont réduit leurs salaires de 70%

▲ Dans une lettre, Lionel Messi a informé la décision du personnel.Photo @FCBarcelona_es

Ap et Spoutnik

Journal La Jornada

Mardi 31 mars 2020, p. a10

Madrid Dans une lettre critiquant la direction de Barcelone, Lionel Messi a annoncé que le personnel de l’équipe avait accepté une réduction de 70% de leurs salaires en raison de la paralysie provoquée par la pandémie de coronavirus.

La star argentine a rapporté sur les réseaux sociaux que les joueurs de Barcelone feront également des dons volontaires afin que les autres employés du club ne soient pas touchés par la crise.

«Beaucoup a été écrit et dit sur la première équipe du FC Barcelone en termes de salaires des joueurs pendant cette période alarmante.

Tout d’abord, nous voulons clarifier que notre volonté a toujours été d’appliquer une baisse du salaire que nous recevons, car nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et nous sommes les premiers à toujours aider le club quand on le lui a demandé. Même plusieurs fois, nous l’avons fait de notre propre initiative, à d’autres moments que nous pensions nécessaires ou importants, a écrit Messi dans la lettre publiée sur Instagram.

Il ne cesse de nous étonner que de l’intérieur du club, il y avait ceux qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et ont essayé de nous faire pression pour faire quelque chose que nous avons toujours su que nous ferions, a déclaré le capitaine du Barca, qui a souligné que l’arrangement avait mis plusieurs jours à annoncer car la priorité pour nous, il s’agissait de trouver des solutions réelles pour aider le club, mais aussi pour ceux qui seraient les plus touchés par cette situation. Nous recherchions une formule pour aider le club et aussi ses travailleurs.

Pour sa part, Barcelone a indiqué que les membres de tous ses sports professionnels et la plupart de l’équipe de basket-ball ont accepté des réductions de salaire pour la durée de l’alerte par le Covid-19, ajoutant que le club contribuera également au salaire de d’autres employés.

Dans le cas de la première équipe de football, la réduction sera supérieure aux 70 pour cent initialement proposés par le club. Cette contribution supplémentaire de l’équipe, plus la contribution du club, garantira 100% des salaires de tout le personnel non sportif, a-t-il déclaré.

L’équipe catalane n’a pas été la seule entité sportive à avoir collaboré pour réduire les effets causés par la pandémie actuelle de coronavirus, car divers clubs, équipes et athlètes ont fait des dons et ont utilisé leur influence sur les réseaux sociaux pour convaincre leurs fans de suivre les instructions des autorités compétentes.

Mais avec l’augmentation du nombre de cas, beaucoup ont apporté leur contribution à la lutte contre le coronavirus et ont contribué une partie de leurs revenus à acquérir du matériel, des masques, à aider les personnes défavorisées, ainsi qu’à investir directement dans les hôpitaux et les centres. toilettes.

La liste est dirigée par le footballeur américain Drew Brees des NFL New Orleans Saints, qui a fait don de 5 millions de dollars pour contrôler et éradiquer la pandémie dans l’État de Louisiane. Avec ce chiffre, il est l’athlète qui a jusqu’à présent donné le plus d’argent pour lutter contre les effets de la maladie.

Le joueur de tennis Rafael Nadal et le basketteur Pau Gasol ont lancé la campagne CruzRoja Respond pour réunir tous les athlètes espagnols dans le but de lever 11 millions d’euros et d’aider 1 350 000 personnes dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Sergio Ramos et son épouse ont apporté, par le biais de l’Unicef, une contribution importante à la santé madrilène: 15 000 kits pour tester le coronavirus, plus de 260 000 masques et mille équipements de protection individuelle pour le personnel médical.

Cristiano Ronaldo a fait don d’un million d’euros aux hôpitaux et a également obtenu cinq respirateurs pour un hôpital de Madère, tandis que Messi et Josep Guardiola ont chacun contribué un million d’euros à différents hôpitaux de Barcelone, dans le cas du footballeur, également en Argentine.

.