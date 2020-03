Les joueurs de beach-volley font l’histoire

De l’écriture

Samedi 14 mars 2020, p. a11

Josue Gastón Leyva et José Luis Rubio, dans leur première participation au circuit mondial de beach-volley, sont devenus les premiers Mexicains à atteindre une finale dans un tournoi de catégorie quatre étoiles, lors du FIVB Beach Volleyball World Tour (BVWT), en Doha, Qatar, bien qu’ils aient conservé la médaille d’argent après avoir perdu avec des partiels de 21-16, 19-21 et 11-15 contre le duo polonais (Michal Bryl et Grzegorz Fijalek), classé septième au monde. Ce tournoi est un qualificatif pour les Jeux Olympiques, comme ce sera la date de Cancun, confirmée hier par la Fédération Internationale de Volleyball qui se tiendra du 25 au 29 mars.

