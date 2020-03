Les joueurs de football qui ont rejeté les réductions de salaire sont renvoyés

Source: Twitter @ Futgol970py

En raison des cas de coronavirus, diverses ligues de la planète ont été suspendues et, par conséquent, certains clubs n’enregistrent pas de revenus économiques. Compte tenu de cette situation, de grandes équipes en Europe ont envisagé de réduire les salaires des footballeurs en raison de l’inactivité dans le sport.

Le club suisse FC Sion Il a choisi de réduire les versements à tous ses footballeurs, afin de ne pas s’endetter pour le prochain tournoi. Cependant les joueurs Alex Song y Seydou Doumbia Ils n’ont pas obéi à l’ordre de réduire le salaire et ont finalement été renvoyés du club.

Dans cette situation, le syndicat des joueurs de La Suisse regrettait ce qui s’était passé. “Si une crise survient, les employés doivent être pris en charge et ne pas mettre une arme à feu dans leur tête et leur dire qu’ils ont 24 heures pour décider d’une réduction ou non, puis s’ils disent non, qu’ils ont le droit, ils sont licenciés. C’est vraiment scandaleux“A commenté le manager des footballeurs.

Le FC Sion annonce la résiliation des contrats du pivot camerounais Alex Song (ex FC Barcelone) et de l’attaquant ivoirien @ExGironaFC Seydou Doumbia, qui sont libres, après avoir refusé de négocier une baisse de salaire, alors que la Ligue suisse fait une pause pour la Coronavirus. pic.twitter.com/9jWn6m6fBj

– Ivan Quirós (@QuirosRuiz) 20 mars 2020

Il ne faut pas oublier que le FC Sion C’est l’un des clubs les plus pauvres de la ligue en Suisse, car il a eu des complications pour payer ses joueurs.