Les joueurs de football veulent arrêter la Ligue à cause du coronavirus

La Association des footballeurs espagnols (AFE) Il a publié une déclaration demandant que la Ligue s’arrête maintenant. Le sentiment général parmi les joueurs, qui se prolonge ce mercredi, est que vous ne devriez pas jouer les prochains jours, même pas à huis clos comme décidé mardi, et sentir que vous êtes mettre d’autres problèmes comme l’argent Avant de protéger votre santé.

«Faire du sport, dans mon cas, le football, sans public ni passe-temps, n’a aucun sens. Jouer à huis clos est une incongruité, la santé passe avant tout, mais lors des déplacements au jeu (train, avion …), n’y a-t-il pas de risque? Si la situation est si grave, le championnat est suspendu »il a dit Mario Suarez, joueur de Rayo Vallecano et ancien Atlético de Madrid ou Majorque, entre autres. Le footballeur madrilène a partagé son ressenti sur Twitter en connaissant la mesure de fermeture des stades espagnols au public au cours des deux prochains jours.

Une opinion qui se généralise parmi plusieurs premiers et seconds joueurs, qui ne comprennent pas que les compétitions dans les autres catégories se sont arrêtées et pas du tout. Cela a conduit à Association des footballeurs espagnols (AFE) de contacter le CSD, le RFEF et la Liga pour demander de suspendre immédiatement tous les matches de toutes les catégories du football espagnol.

“Et nous, quoi?”

Les joueurs sentent que personne ne s’est mis à leur place ou ne veille sur leur sécurité. Ils considèrent que les raisons économiques sont mises en avant ou servent de divertissement à la population plutôt que de penser que les joueurs eux-mêmes mettent également leur santé en danger, par exemple lorsqu’ils voyagent pour jouer aux jeux.

Certains clubs comme le Getafe Ils ont déjà fait un pas en avant. L’Azulón a mis, par l’intermédiaire de son président, Angel Torres, a annoncé qu’ils ne se rendraient pas à Milan même si cela leur coûte de perdre le match nul en Ligue Europa. Osasuna Il était en faveur de la suspension de la Ligue, tandis que des clubs comme le Real Oviedo Ils ont demandé le report des deux prochaines réunions.

Dans le monde du basket-ball également, certains clubs se sont opposés à la mesure de jouer à huis clos et ont demandé la suspension de la compétition, comme c’est le cas pour Fuenlabrada et Bilbao Basquet.