Les joueurs de jazz très en colère contre Rudy Gobert pour le coronavirus

Il semble que les joueurs de jazz de l’Utah soient très en colère contre Rudy Gobert pour son insouciance à l’égard des coronavirus.

Mercredi, le centre Jazz a été testé positif pour le coronavirus. Toute l’équipe a ensuite été testée également, et seul le gardien Donavan Mitchell a été testé positif. Les résultats de tous les autres sont revenus nets.

Selon Adrian Wojnarowski, initié de ESPN NBA, il y a maintenant une faille dans les vestiaires sur la façon dont Gobert a exposé l’équipe au coronavirus avec sa négligence.

“Les Jazz ont la chance de ne pas avoir à se remettre ensemble et à recommencer à jouer dès maintenant”, a-t-il déclaré sur SportsCenter.

«Il y a beaucoup de travail à faire pour réparer les relations. Pas seulement entre Donovan Mitchell, Rudy Gobert, mais d’autres dans les vestiaires. Il y a beaucoup de frustration avec Gobert. “

Les commentaires de Wojnarowski faisaient suite à un tweet qu’il avait initialement envoyé, décrivant les joueurs de jazz comme irrités par la «négligence» de Gobert.

“Les joueurs de jazz disent en privé que Rudy Gobert avait été négligent dans le vestiaire en touchant d’autres joueurs et leurs affaires”, avait-il déclaré à l’époque.

Avec la saison NBA actuellement en pause depuis au moins 30 jours, il y aura beaucoup de temps pour tous les joueurs impliqués pour réparer les blessures de cet incident. Gobert, pour sa part, semblait sincèrement contrit et désolé pour son comportement dans un récent article sur les réseaux sociaux.

“La première chose et la plus importante est que je voudrais m’excuser publiquement auprès des personnes que j’ai pu mettre en danger”, a-t-il déclaré dans le communiqué. À l’époque, je ne savais même pas que j’étais infecté.

«J’étais insouciant et je n’ai aucune excuse. J’espère que mon histoire sert d’avertissement et amène tout le monde à prendre cela au sérieux. Je ferai tout ce que je peux pour soutenir l’utilisation de mon expérience comme moyen d’éduquer les autres et de prévenir la propagation de ce virus. »

Gobert et Mitchell sont actuellement en quarantaine, mais les deux joueurs se porteraient bien et devraient récupérer complètement.

