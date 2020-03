Les joueurs de la NBA portent des uniformes complets à la maison pendant que la ligue est en pause

La saison NBA a été suspendue indéfiniment il y a seulement une semaine à cause de la pandémie de coronavirus, mais cela semble déjà comme une éternité pour les fans qui ont passé presque chaque nuit à regarder la ligue. Imaginez ce que les joueurs doivent ressentir.

Que doit faire un athlète lorsqu’il ne joue plus le jeu qu’il aime? Certains, comme Stephen Curry et Spencer Dinwiddie, regardent leurs propres moments forts. D’autres vont encore plus loin et revêtent leur uniforme complet dans le confort de leur maison pour recréer le plaisir d’être sur un terrain de la NBA.

Voici Ja Morant qui a ses propres présentations de composition personnelle. Il l’a publié sur son compte TikTok.

Son compatriote recrue Mattisse Thybulle des 76ers de Philadelphie est également devenue une sélection All-TikTok de la première équipe lors de la fermeture de Covid-19. Thybulle a réalisé un certain nombre de vidéos divertissantes depuis la suspension de la saison, mais aucune n’était meilleure que lui portant son uniforme complet en train de faire des exercices dans son appartement tout en écoutant Kurtis Blow.

Il s’agit d’un chef-d’œuvre dans l’utilisation des médias sociaux de la génération Z.

Morant et Thybulle sont tous deux des recrues, ce qui signifie qu’ils sont assez jeunes pour être des pros de la blague sur les réseaux sociaux. Pour un vétéran comme Serge Ibaka, trouver un moyen de montrer à ses partisans une petite partie de sa vie est un plus grand défi.

Ibaka enfila son short Raptors et un sweat-shirt et commença à courir dans les deux sens dans le couloir de son appartement. Hé, vous devez mettre votre cardio en quelque sorte.

Ce n’est que la première semaine sans basket-ball. Si vous pensez que de fausses introductions de départ et des séances d’entraînement uniformes sont étranges, vous pouvez vous attendre à ce que les choses deviennent beaucoup plus bizarres.