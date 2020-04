Les joueurs de la NBA pourraient jouer une mini-pré-saison pour se mettre en forme

Nous ne savons pas exactement quand la NBA terminera sa saison 2019-2020, mais nous n’aurons pas de décision de sitôt. Adam Silver a déclaré qu’une décision ne serait pas prise à son retour avant mai au mieux.

Même lorsque la décision est prise, les matchs ne seront pas joués immédiatement, selon un rapport de Baxter Holmes d’ESPN. Les joueurs perdent leur forme de jeu avec les installations de l’équipe verrouillées.

Les équipes devraient prendre au moins un mois pour remettre les joueurs en forme. Cela pourrait impliquer d’avoir un autre camp d’entraînement et de jouer un autre autre mini-pré-saison pour remettre les joueurs à niveau, selon le rapport.

Ces équipes auraient besoin d’au moins un mois pour se préparer, ce qui pourrait être divisé en une semaine de camp d’entraînement, une semaine de matchs hors concours et deux semaines, disons, de matchs de saison régulière – la disposition était aussi précise que possible. l’incertitude actuelle et le manque de paramètres.

Cela semble beaucoup, mais ce n’est pas un scénario impossible à réaliser. Cette situation est similaire au lock-out de la NBA 2011 où les joueurs ne pouvaient pas s’entraîner ou utiliser les installations de l’équipe pour maintenir leur forme de basket-ball.

Les joueurs ont fini par avoir un mini camp d’entraînement et ont joué deux matchs hors concours avant de plonger dans la saison régulière de 66 matchs de la ligue le jour de Noël.

Il y a cependant une grande différence. Les joueurs pourraient alors utiliser les installations d’entraînement de chacun. Pour le moment, ils ne permettent aucun contact. Et c’est un grand pas en arrière. Jared Dudley en a parlé dans une interview avec Michael Lee de The Athletic.

Au moins avec le lock-out, et j’en faisais partie, ils nous ont mis en lock-out. Cela a commencé le 1er juillet, vous n’étiez pas autorisé à utiliser l’une de leurs installations. Nous avions une ligue. John Wall. Steph Curry. Chauncey Billups. Stephen Jackson. Vous aviez Tayshaun Prince. Vous aviez plus de 100 joueurs NBA, où vous pouviez vous entraîner.

Ce n’est pas la seule ride dont la ligue devra s’inquiéter. Il y a aussi la question pas si simple de la sécurité des joueurs. Ils doivent héberger les joueurs et les garder isolés lorsqu’ils jouent à de vrais matchs de basket.

Donc, même si ce n’est pas impossible, la situation actuelle est certainement un trou plus difficile à franchir. Cela vous fait presque vous demander si cela vaut même la peine d’essayer.

