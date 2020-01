Les joueurs de la NBA retirent les numéros de maillots de Kobe

Tant de joueurs de la NBA d’aujourd’hui ont été élevés sur Kobe Bryant.

Non seulement ils l’ont admiré alors qu’ils grandissaient en tant que jeunes créanciers, mais il a contacté beaucoup d’entre eux pour leur donner des conseils sur la façon de se déplacer sur le terrain et à l’extérieur.

Depuis son décès, les joueurs ont rendu hommage à la légende de la NBA de différentes manières. Presque toutes les équipes qui ont joué ont pris un chiffre d’affaires de 24 secondes ou de 8 secondes. Certains sont passés par la fin de porter un maillot d’équipe avec 8 ou 24.

Maintenant, certains joueurs sont sur le point d’aller plus loin. Certains joueurs qui portaient déjà des maillots 8 et 24 envisagent de changer de numéro et de les retirer officieusement pour rendre hommage.

Spencer Dinwiddie a été le premier à annoncer qu’il le ferait en passant son numéro à 26.

À l’heure actuelle, il y a 33 joueurs dans la ligue qui portent soit 24 ou 8 sur leurs maillots selon Basketball Reference. Ce n’est pas un slam dunk que tous pourront changer. La NBA dit qu’elle examine les choses au cas par cas.

La ligue permettant à n’importe quel joueur de changer son numéro n’est pas une donnée, pour des raisons commerciales. Les maillots que la ligue vend pour ces joueurs en ont déjà 24 ou 8 et changent la valeur de ce réservoir.

C’est essentiellement la même raison pour laquelle LeBron James n’a pas pu changer son numéro de 23 à 6 cet été après le commerce avec Anthony Davis. Aucun de ces joueurs en dehors de Kemba Walker n’est vraiment une grande star, donc ça ne devrait pas être trop grave.

Il reste à voir combien d’entre eux changeront de numéro, mais c’est quand même un joli geste stupide.

Bravo à Dinwiddie pour avoir été le premier à franchir le pas.

