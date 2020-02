Les joueurs de la NFL ne devraient jamais accepter de matchs supplémentaires, mais ils le feront quand même

La NFL et le syndicat représentant les joueurs de la ligue semblent approcher de la fin des négociations – les joueurs voteront bientôt sur l’accord – pour une nouvelle convention collective qui déterminera comment les affaires de la NFL seront gérées dans un avenir prévisible.

Comme avec la plupart des négociations de l’ABC – ou quelque chose de compliqué, vraiment – vous avez probablement essayé de recueillir juste assez d’informations pour avoir une opinion sur la question. C’est naturel, bien sûr: une négociation de l’ABC de ce type est incroyablement compliquée et se déroule sur plusieurs années. Pour vraiment le comprendre, vous devez avoir une formation juridique et faire partie du processus.

Nous sommes donc en quelque sorte à gauche pour les «plats à emporter». Pour savoir «ce que tout cela signifie». Heureusement, les propriétaires de la NFL ont facilité les choses cette fois-ci: leur objectif principal était d’ajouter des jeux – et donc des revenus – tout en concédant très peu aux joueurs qui devraient jouer à ces jeux.

Et franchement, la NFLPA n’aurait jamais dû aller aussi loin. L’ajout de matchs au calendrier de la NFL – la proposition acceptée par la ligue et les représentants des joueurs, mais pas par le corps complet d’environ 2000 joueurs, ajoute un match de saison régulière et deux équipes supplémentaires en séries éliminatoires – est la mauvaise chose à faire. Ce n’est pas la bonne chose à faire pour les joueurs actuels à qui l’on demandera d’absorber plus de coups sûrs, et c’est la mauvaise chose à faire pour que le football évolue.

Bien sûr, l’idée de plus de jeux est géniale. Le football est génial! Il permet à de nombreux types d’athlètes différents – énormes et puissants, petits et élancés, QB de poche et QB dardants (qui peuvent toujours le lancer, comme Lamar) – de se réunir pour jouer à la fois notre sport le plus complexe et le plus brutal.

Mais c’est vraiment brutal. Il y a des dizaines et des dizaines de familles qui ont été déchirées par la mémoire estropiée d’un ancien joueur de football, des maux de tête débilitants et des explosions violentes – tous probablement causés ou exacerbés par des lésions cérébrales encourues lors de la pratique et du football.

La science entourant CTE reste jeune. Peut-être qu’un jour nous aurons des réponses pour expliquer pourquoi le cerveau d’Aaron Hernandez, âgé de 27 ans, était criblé de maladie dégénérative alors que certains anciens joueurs n’en montrent aucun signe. Mais nous n’en sommes pas encore là.

La chose raisonnable à faire est donc de protéger le jeu en créant un environnement où les joueurs prennent moins de coups troublants. Et au crédit de la NFL, elle a pris des mesures dans ce sens. Le jeu est moins violent qu’auparavant. De nouvelles règles rendent les entraînements hors saison et les entraînements de pré-saison plus sûrs pour les joueurs – et l’ABC proposée améliorerait ces conditions.

Ces changements n’ont cependant pas permis d’acheter des jeux supplémentaires. Cela n’aurait dû être qu’un début; la NFL, si elle se souciait vraiment autant qu’elle le dit de la sécurité des joueurs, éliminerait davantage de matchs de pré-saison (les propositions actuelles font passer ce nombre de 4 à 3) et ajouterait des semaines de congé (la proposition n’en ajoute aucun). Ce serait encourager l’interdiction du football de bord avant l’âge de 14 ans. Ce serait reconnaître que ce que nous savons des dommages à court et à long terme causés par le football est maintenant incongru avec l’idée qu’il est sain ou normal pour le le corps humain doit être utilisé pour jouer au football même pendant 16 semaines (plus le camp et les séries éliminatoires) par an (une leçon que Andrew Luck et Luke Kuechly nous ont récemment montré ostensiblement.)

L’ajout de jeux est le pire message possible… et c’était également inévitable. Les propriétaires de la NFL, sous la direction de Roger Goodell, ont transformé chaque partie de la ligue en une entreprise lucrative (admettez-le, vous regardez des mecs courir en spandex pendant que vous lisez ceci.) Jeux, via les revenus de la télévision et du stade, générer le plus de profits. Donc nous en sommes là.

Adam Schefter, un journaliste amical de la NFL travaillant pour l’un des partenaires télévisés de la ligue, a essayé de présenter le CBA proposé comme une victoire en le comparant aux accords des trois autres grandes ligues professionnelles du pays. Ses mathématiques et sa logique étaient toutes deux très discutables, mais manquent également le point plus large: le football n’est pas comme ces jeux. Les listes sont beaucoup plus grandes, ce qui signifie moins par joueur, et le roulement des corps à travers la ligue crée un système de castes distinct: il y a les quelques centaines de joueurs que la plupart des fans connaissent, qui ont la possibilité de signer ces gros seconds contrats. Et puis il y a la majorité de la ligue, des gars qui auront la chance de jouer trois ans et de repartir avec quelques centaines de milliers à la banque.

Cet accord est conçu spécifiquement pour plaire aux joueurs qui détiennent la majorité des voix. De l’incomparable Jenny Vrentas de Sports Illustrated:

Le directeur exécutif de la NFLPA, DeMaurice Smith, a déclaré aux médias: «un objectif important de cette CBA était de mieux servir les 60% des joueurs qui sont employés avec des contrats à salaire minimum. Cet accord augmenterait les salaires minimums de 100 000 $ la première année, et NFL Network a indiqué qu’ils dépasseraient le million de dollars pour tous les joueurs d’ici 2029. »

La NFL parie ici qu’elle continuera d’avoir un approvisionnement de jeunes joueurs prêts à mettre leur corps en jeu (17 matchs, bien sûr!) Pour remplir des listes sans aucune garantie d’un deuxième contrat, et c’est un pari solide comme le roc . La ligue parie également que la plupart de ses joueurs de renom – dont beaucoup (y compris Aaron Rodgers, JJ Watt et Richard Sherman) seront contre l’accord – abandonneront finalement le combat et se concentreront sur la préparation d’une autre saison. Aussi une valeur sûre.

Nous ne pourrons jamais identifier l’impact de l’ajout de jeux sur les joueurs. Ce n’est pas comme si nous pouvions regarder les carrières de Junior Seau ou Dave Duerson ou Andre Waters et identifier quand elles en avaient trop. Il n’y a pas de tableau pour nous dire quand ils ont commencé le glissement d’athlètes de haut niveau vers des hommes handicapés si perdus, en colère et déprimés qu’ils choisiraient de se suicider.

Le revenu, cependant, est facile à calculer pour un propriétaire, et il est là pour être gagné dès maintenant, et il en sera ainsi.

