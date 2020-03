Les joueurs de la NFL ont approuvé la nouvelle CBA

Ça se passe. Dimanche, la nouvelle a annoncé que la NFL Players Association avait voté pour faire passer le projet de convention collective par une marge étroite, de 1 019 à 959. L’accord avait été précédemment passé par les propriétaires de la ligue en février, et maintenant que les deux parties l’ont approuvé, la NFL est devrait changer de façon inédite depuis au moins 2002 – et plus comme 1978.

À partir de cette saison à venir, les éliminatoires de la NFL comprendront deux participants supplémentaires, passant de 12 équipes à 14. La deuxième équipe classée dans chaque conférence jouera désormais le week-end wild-card contre une septième tête de série qui auparavant ne se serait pas qualifiée pour la après-saison. Cela signifie qu’il y aura six matchs le week-end wild-card au lieu des quatre précédents, ce qui donnera un avantage à la tête de série de chaque conférence au détriment de la deuxième tête de série. La saison dernière, cela aurait signifié un week-end wild-card qui a opposé les Chiefs contre les Steelers et les Packers contre les Rams.

La ligue changera encore plus en 2021, lorsque le nombre de matchs de saison régulière passera de 16 à 17. Il s’agit du premier changement dans la durée de la saison de la ligue depuis 1978, lorsqu’elle est passée de 14 à 16 matchs. Cela ressemble à un précurseur d’une éventuelle saison de 18 matchs – quel type de ligue joue un nombre impair de matchs? On ne sait pas encore comment la ligue équilibrera les horaires à domicile et à l’extérieur avec le nombre impair.

L’accord ajuste également l’économie de la ligue. La part des joueurs dans les revenus de la ligue passera de 47 pour cent à au moins 48 pour cent à partir de 2021 (et jusqu’à 48,5 pour cent, selon les lanceurs de contrats des médias). Et l’ABC augmente le salaire minimum de la ligue en fonction du niveau d’expérience. Un joueur avec moins d’un an d’expérience devrait gagner 510 000 $ dans le cadre de l’accord existant; en vertu de la nouvelle convention collective, ce salaire passera à 610 000 $.

La taille des formations passera de 53 à 55, et les équipes d’entraînement passeront de 10 à 12 en 2020 et de 12 à 14 à partir de 2022. Les alignements actifs le jour du match passeront de 46 à 48. Et pour les choix de première ronde, cinquième année les options seront désormais entièrement garanties et liées à la performance, augmentant ainsi les gains de nombreux jeunes joueurs de la ligue.

Il y a aussi un impact immédiat sur l’agence libre 2020. Ces dernières années, les équipes ont pu marquer deux joueurs à chaque intersaison, un avec un tag de franchise et un avec un tag de transition. Désormais, les franchises devront choisir l’une ou l’autre balise, mais ne pourront pas utiliser les deux. Cela présente des décisions difficiles pour des équipes comme les Cowboys, qui ont plusieurs agents libres de grand nom (Amari Cooper, Dak Prescott) qui auraient pu justifier une étiquette.

En faisant un zoom arrière, il y a des augmentations d’avantages pour les joueurs actifs et retraités. Les joueurs actuels recevront des augmentations au niveau de 401k correspondant à ce qu’ils recevront, et verront leurs pensions augmenter de 10%. Ils obtiendront entre autres des avantages tels que le remboursement des frais de scolarité, l’assurance-vie, la protection contre les blessures et l’indemnité de licenciement. Les joueurs à la retraite bénéficieront également d’une augmentation de leurs pensions.

Changements de discipline dans le cadre du nouvel accord. Les amendes seront réduites pour les infractions sur le terrain, et un décideur neutre sera installé pour prendre la plupart des décisions concernant les amendes – cette responsabilité n’appartiendra plus au commissaire Roger Goodell. Le seuil pour les tests THC devient plus laxiste et les joueurs ne pourront plus être suspendus pour un test THC positif.

Le nouvel accord affecte également la charge de travail des joueurs. La pré-saison sera réduite à trois matchs, avec une semaine de congé entre le dernier match de pré-saison et le premier match de saison régulière. Les pratiques des camps d’entraînement seront considérablement réduites. En vertu de l’ABC existante, les équipes pouvaient en détenir 28; maintenant, ce nombre passera à 16. De plus, les pratiques rembourrées réduiront leur durée de trois heures à deux heures et demie.

La nouvelle CBA s’étend jusqu’en 2030, offrant à la ligue et aux joueurs 11 ans de stabilité. Cela permettra à la NFL de négocier de nouveaux contrats de télévision lucratifs. Mais la stabilité est une façon étrange de le dire – c’est la plus grande refonte de la ligue depuis des décennies.